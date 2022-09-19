https://ria.ru/20220919/elektrichestvo-1817794426.html

Во Франции допустили точечное отключение электричества зимой

Во Франции допустили точечное отключение электричества зимой - РИА Новости, 19.09.2022

Во Франции допустили точечное отключение электричества зимой

Франция не будет отключать газ в домохозяйствах в случае нехватки энергии, однако возможно отключение электричества, если зима будет очень холодной, заявила в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:21

2022-09-19T11:21

2022-09-19T11:21

в мире

франция

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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Франция не будет отключать газ в домохозяйствах в случае нехватки энергии, однако возможно отключение электричества, если зима будет очень холодной, заявила в понедельник президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон."В случае с электричеством, когда мы используем все возможные меры по сокращению (потребления), мы можем столкнуться с самыми тяжелыми случаями… то есть точечными отключениями на несколько часов в относительно небольшом масштабе – в коммуне или квартале", - сказала она в эфире телеканала France Info.По её словам, эти меры являются "немного исключительными", однако такой сценарий не является "невозможным", и отключение может производиться в определенных случаях.При нехватке энергии все предприятия и домохозяйства сначала получат уведомления о необходимости сократить потребление газа и электричества. Однако если это не повлияет на её нехватку, и Франции не удастся импортировать нужное количество, возможно отключение электричества, заявила Варгон.При этом она еще раз повторила, что возможные отключения газа затронут только предприятия, но ни в коем случае не частные домохозяйства.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в стране прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.

https://ria.ru/20220919/ugol-1817775369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/gaz-1817784150.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция