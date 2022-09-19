https://ria.ru/20220919/elektrichestvo-1817748368.html

В нескольких районах на Запорожье после взрывов пропало электричество

В нескольких районах на Запорожье после взрывов пропало электричество - РИА Новости, 19.09.2022

В нескольких районах на Запорожье после взрывов пропало электричество

Электричество пропало в нескольких районах подконтрольного Киеву Запорожья после взрывов, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T02:44

2022-09-19T02:44

2022-09-19T02:44

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

запорожская область

украина

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Электричество пропало в нескольких районах подконтрольного Киеву Запорожья после взрывов, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.В свою очередь глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух в своем Telegram-канале заявил о восьми ударах по Запорожью, уточнив, что, по предварительным данным, целью стали объекты инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220919/pokushenie-1817747069.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, россия