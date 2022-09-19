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Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donetsk-1817871935.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку
Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:53
2022-09-19T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.08 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.24 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Широкой Балки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Районы Донецка 12 раз подвергались обстрелу со стороны украинских войск, по городу были также выпущены снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в торговых рядах на рынке "Сокол", возникшем из-за обстрела Кировского района города украинскими войсками.
https://ria.ru/20220919/obstrel-1817859062.html
https://ria.ru/20220919/obstrel-1817824176.html
донецк (днр)
кировский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
14:53 19.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работают на месте обстрела ВСУ на улице Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
СЦКК работают на месте обстрела ВСУ на улице Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СЦКК работают на месте обстрела ВСУ на улице Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.08 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.24 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
14:17Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Широкой Балки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Районы Донецка 12 раз подвергались обстрелу со стороны украинских войск, по городу были также выпущены снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в торговых рядах на рынке "Сокол", возникшем из-за обстрела Кировского района города украинскими войсками.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
12:51Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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