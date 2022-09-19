https://ria.ru/20220919/donetsk-1817871935.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку

Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:53

2022-09-19T14:53

2022-09-19T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.08 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.24 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Широкой Балки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Районы Донецка 12 раз подвергались обстрелу со стороны украинских войск, по городу были также выпущены снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в торговых рядах на рынке "Сокол", возникшем из-за обстрела Кировского района города украинскими войсками.

https://ria.ru/20220919/obstrel-1817859062.html

https://ria.ru/20220919/obstrel-1817824176.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк