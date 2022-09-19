Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку из артиллерии
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работают на месте обстрела ВСУ на улице Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
СЦКК работают на месте обстрела ВСУ на улице Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.08 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.24 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Широкой Балки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Районы Донецка 12 раз подвергались обстрелу со стороны украинских войск, по городу были также выпущены снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в торговых рядах на рынке "Сокол", возникшем из-за обстрела Кировского района города украинскими войсками.