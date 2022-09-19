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ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donetsk-1817857888.html
ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин
ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин
Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя удар по Донецку, в результате которого... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:14
2022-09-19T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя удар по Донецку, в результате которого погибли 13 человек.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей."Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
14:14 19.09.2022 (обновлено: 14:21 19.09.2022)
 
ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: ВСУ намеренно стреляли по скоплениям мирных граждан в Донецке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя удар по Донецку, в результате которого погибли 13 человек.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей.
"Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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