https://ria.ru/20220919/donetsk-1817857888.html

ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин

ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.09.2022

ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил Пушилин

Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя удар по Донецку, в результате которого... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:14

2022-09-19T14:14

2022-09-19T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя удар по Донецку, в результате которого погибли 13 человек.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей."Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20220918/obstrely-1817721096.html

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины