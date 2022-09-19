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В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donbass-1817928695.html
В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму
В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022
В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму
Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин надеется, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:43
2022-09-19T18:06
луганская народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
алексей карякин
леонид пасечник
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин надеется, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже скоро, однако это "вопрос не одного дня".Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Мы надеемся, что в ближайшее время мы услышим ответ официальных лиц администрации главы и народного совета на решение о том, как скоро мы сможем провести референдум на нашей территории", - сказал Карякин в эфире телеканала "Россия 24"."Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано", - добавил Карякин.
луганская народная республика
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В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России
Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России.
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луганская народная республика, в мире, алексей карякин, леонид пасечник, россия, видео
Луганская Народная Республика, В мире, Специальная военная операция на Украине, Алексей Карякин, Леонид Пасечник, Россия
В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин надеется, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже скоро, однако это "вопрос не одного дня".
2022-09-19T17:43
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17:43 19.09.2022 (обновлено: 18:06 19.09.2022)
 
В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму

Глава ОП ЛНР: верим, что скоро получим ответ на запрос по референдуму

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин надеется, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже скоро, однако это "вопрос не одного дня".
Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ.
"Мы надеемся, что в ближайшее время мы услышим ответ официальных лиц администрации главы и народного совета на решение о том, как скоро мы сможем провести референдум на нашей территории", - сказал Карякин в эфире телеканала "Россия 24".
"Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано", - добавил Карякин.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреАлексей КарякинЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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