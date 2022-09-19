https://ria.ru/20220919/donbass-1817928695.html

В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму

В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму - РИА Новости, 19.09.2022

В ЛНР уверены, что скоро получат ответ на запрос по референдуму

Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин надеется, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:43

2022-09-19T17:43

2022-09-19T18:06

луганская народная республика

в мире

специальная военная операция на украине

алексей карякин

леонид пасечник

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788089476_0:97:2962:1763_1920x0_80_0_0_62eca8af85042c08486702fc4c4ea608.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин надеется, что ответ на запрос проведения референдума по вхождению республики в состав России будет получен уже скоро, однако это "вопрос не одного дня".Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Мы надеемся, что в ближайшее время мы услышим ответ официальных лиц администрации главы и народного совета на решение о том, как скоро мы сможем провести референдум на нашей территории", - сказал Карякин в эфире телеканала "Россия 24"."Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано", - добавил Карякин.

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России. 2022-09-19T17:43 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, в мире, алексей карякин, леонид пасечник, россия, видео