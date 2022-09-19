https://ria.ru/20220919/donbass-1817823333.html

Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке

Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке - РИА Новости, 19.09.2022

Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке

Удар по Еленовке был связан с попыткой Киева избавиться от свидетелей, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:50

2022-09-19T12:50

2022-09-19T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

киев

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удар по Еленовке был связан с попыткой Киева избавиться от свидетелей, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков колонии в Еленовке один украинский военнопленный погиб, пятеро получили ранения."Противник по-прежнему уничтожает свидетелей, здесь явный умысел Зеленского абсолютно понятен", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что ведутся следственные мероприятия.Он также сообщил, что приглашенные для оценки ситуации в Еленовке представители ООН и МККК пока не приезжали.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220918/elenovka-1817670112.html

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россия

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк), оон