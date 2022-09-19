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Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке
Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке - РИА Новости, 19.09.2022
Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке
Удар по Еленовке был связан с попыткой Киева избавиться от свидетелей, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:50
2022-09-19T12:50
2022-09-19T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
киев
международный комитет красного креста (мккк)
оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удар по Еленовке был связан с попыткой Киева избавиться от свидетелей, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков колонии в Еленовке один украинский военнопленный погиб, пятеро получили ранения."Противник по-прежнему уничтожает свидетелей, здесь явный умысел Зеленского абсолютно понятен", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что ведутся следственные мероприятия.Он также сообщил, что приглашенные для оценки ситуации в Еленовке представители ООН и МККК пока не приезжали.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220918/elenovka-1817670112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
12:50 19.09.2022 (обновлено: 13:04 19.09.2022)
Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке
Глава ДНР Пушилин: удар по Еленовке был связан с попыткой Киева убрать свидетелей