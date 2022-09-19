https://ria.ru/20220919/donbass-1817798437.html

ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре

ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре - РИА Новости, 19.09.2022

ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре

Войска Украины, отступая из населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Сватово, постарались нанести максимальный ущерб системе водо-,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:38

2022-09-19T11:38

2022-09-19T11:42

в мире

родион мирошник

лисичанск

рубежное

сватово

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Войска Украины, отступая из населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Сватово, постарались нанести максимальный ущерб системе водо-, тепло- и энергоснабжения, сейчас города находятся полностью под контролем ЛНР, заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник."Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и далее по списку находятся полностью под контролем ЛНР и вооруженных сил Республики", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он отметил, что, отступая из этих населенных пунктов, украинские войска "постарались нанести максимальный ущерб системе водо-, тепло- и энергоснабжения городов ЛНР".Сейчас местные власти стараются восстановить всю поврежденную инфраструктуру и подготовить ее к зиме.

https://ria.ru/20220916/lnr-1817263695.html

https://ria.ru/20220918/himars-1817620985.html

лисичанск

рубежное

сватово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, лисичанск, рубежное, сватово