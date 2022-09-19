https://ria.ru/20220919/donbass-1817798437.html
ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре
ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре
Войска Украины, отступая из населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Сватово, постарались нанести максимальный ущерб системе водо-,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:38
2022-09-19T11:38
2022-09-19T11:42
в мире
родион мирошник
лисичанск
рубежное
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Войска Украины, отступая из населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Сватово, постарались нанести максимальный ущерб системе водо-, тепло- и энергоснабжения, сейчас города находятся полностью под контролем ЛНР, заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник."Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и далее по списку находятся полностью под контролем ЛНР и вооруженных сил Республики", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он отметил, что, отступая из этих населенных пунктов, украинские войска "постарались нанести максимальный ущерб системе водо-, тепло- и энергоснабжения городов ЛНР".Сейчас местные власти стараются восстановить всю поврежденную инфраструктуру и подготовить ее к зиме.
https://ria.ru/20220916/lnr-1817263695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, лисичанск, рубежное, сватово
В мире, Родион Мирошник, Лисичанск, Рубежное, Сватово
11:38 19.09.2022 (обновлено: 11:42 19.09.2022)
ВСУ, отступая из ЛНР, постарались нанести ущерб инфраструктуре
Представитель ЛНР Мирошник: ВСУ при отступлении постарались нанести максимальный ущерб