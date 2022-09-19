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Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donbass-1817786785.html
Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР
Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР
Иркутская область направила в подшефный город Кировск Луганской Народной Республики стройматериалы и оргтехнику, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:55
2022-09-19T10:55
специальная военная операция на украине
общество
игорь кобзев
иркутская область
кировск
луганская народная республика
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Иркутская область направила в подшефный город Кировск Луганской Народной Республики стройматериалы и оргтехнику, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В центр социального обслуживания населения города Кировска в ЛНР из Иркутской области доставили очередную партию гуманитарной помощи. "Это стройматериалы для ремонта и необходимая оргтехника. Всё это нужно, чтобы организовать действительно комфортный для людей процесс оказания социальных услуг", - написал он в Telegram.Иркутская область взяла шефство над городом Кировском. В рамках подписанного 3 августа соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.
https://ria.ru/20220812/donbass-1809112993.html
иркутская область
кировск
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общество, игорь кобзев, иркутская область, кировск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Кобзев, Иркутская область, Кировск, Луганская Народная Республика
10:55 19.09.2022
 
Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР

Иркутская область направила в подшефный Кировск в ЛНР стройматериалы и оргтехнику

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРабочий разгружает гуманитарную помощь
Рабочий разгружает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Рабочий разгружает гуманитарную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Иркутская область направила в подшефный город Кировск Луганской Народной Республики стройматериалы и оргтехнику, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В центр социального обслуживания населения города Кировска в ЛНР из Иркутской области доставили очередную партию гуманитарной помощи. "Это стройматериалы для ремонта и необходимая оргтехника. Всё это нужно, чтобы организовать действительно комфортный для людей процесс оказания социальных услуг", - написал он в Telegram.
Иркутская область взяла шефство над городом Кировском. В рамках подписанного 3 августа соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.

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Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь КобзевИркутская областьКировскЛуганская Народная Республика
 
 
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