https://ria.ru/20220919/donbass-1817786785.html

Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР

Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022

Иркутская область направила помощь в подшефный Кировск в ЛНР

Иркутская область направила в подшефный город Кировск Луганской Народной Республики стройматериалы и оргтехнику, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:55

2022-09-19T10:55

2022-09-19T10:55

специальная военная операция на украине

общество

игорь кобзев

иркутская область

кировск

луганская народная республика

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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Иркутская область направила в подшефный город Кировск Луганской Народной Республики стройматериалы и оргтехнику, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В центр социального обслуживания населения города Кировска в ЛНР из Иркутской области доставили очередную партию гуманитарной помощи. "Это стройматериалы для ремонта и необходимая оргтехника. Всё это нужно, чтобы организовать действительно комфортный для людей процесс оказания социальных услуг", - написал он в Telegram.Иркутская область взяла шефство над городом Кировском. В рамках подписанного 3 августа соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.

https://ria.ru/20220812/donbass-1809112993.html

иркутская область

кировск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь кобзев, иркутская область, кировск, луганская народная республика