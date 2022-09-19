https://ria.ru/20220919/dnr-1817972201.html
Украинские военные за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по 12 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:44
2022-09-19T19:44
2022-09-19T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по 12 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более 170 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам 12 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Сообщается, что в результате обстрелов 13 мирных жителей погибли и девять получили ранения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
Украинские военные за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили более 170 снарядов по 12 населенным пунктам