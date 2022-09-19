Рейтинг@Mail.ru
Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/diversanty-1817799533.html
Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов
Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов - РИА Новости, 19.09.2022
Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов
Ликвидированные в субботу в Херсоне диверсанты были просто "пьяными неонацистами", никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было, заявил замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:42
2022-09-19T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ликвидированные в субботу в Херсоне диверсанты были просто "пьяными неонацистами", никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В субботу экстренные службы региона сообщали, что в центре Херсона была ликвидировали диверсионно-разведывательная группа. В городе были слышны выстрелы."Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп - ред.), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области. В Херсон никто не зайдет, никто не собирается отдавать ни метра освобожденных территорий", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кирилл стремоусов, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсон
11:42 19.09.2022
 
Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов

Стремоусов назвал ликвидированных в субботу в Херсоне диверсантов пьяными неонацистами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ликвидированные в субботу в Херсоне диверсанты были просто "пьяными неонацистами", никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В субботу экстренные службы региона сообщали, что в центре Херсона была ликвидировали диверсионно-разведывательная группа. В городе были слышны выстрелы.
"Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп - ред.), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области. В Херсон никто не зайдет, никто не собирается отдавать ни метра освобожденных территорий", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала