Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов
Стремоусов назвал ликвидированных в субботу в Херсоне диверсантов пьяными неонацистами
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ликвидированные в субботу в Херсоне диверсанты были просто "пьяными неонацистами", никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В субботу экстренные службы региона сообщали, что в центре Херсона была ликвидировали диверсионно-разведывательная группа. В городе были слышны выстрелы.
"Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп - ред.), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области. В Херсон никто не зайдет, никто не собирается отдавать ни метра освобожденных территорий", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.