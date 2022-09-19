https://ria.ru/20220919/diversanty-1817799533.html

Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов

Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов - РИА Новости, 19.09.2022

Стремоусов рассказал о ликвидации в Херсоне диверсантов

Ликвидированные в субботу в Херсоне диверсанты были просто "пьяными неонацистами", никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было, заявил замглавы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:42

2022-09-19T11:42

2022-09-19T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ликвидированные в субботу в Херсоне диверсанты были просто "пьяными неонацистами", никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В субботу экстренные службы региона сообщали, что в центре Херсона была ликвидировали диверсионно-разведывательная группа. В городе были слышны выстрелы."Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп - ред.), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области. В Херсон никто не зайдет, никто не собирается отдавать ни метра освобожденных территорий", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кирилл стремоусов, херсон