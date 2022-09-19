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Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации - РИА Новости, 19.09.2022
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Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации
Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации - РИА Новости, 19.09.2022
Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации
РИА Новости. ЛАТВИЯ ГРУБО НАРУШИЛА ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, ОГРАНИЧИВ ВЪЕЗД РОССИЯНАМ В СТРАНУ – ПОСОЛЬСТВО РФ РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:37
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РИА Новости. ЛАТВИЯ ГРУБО НАРУШИЛА ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, ОГРАНИЧИВ ВЪЕЗД РОССИЯНАМ В СТРАНУ – ПОСОЛЬСТВО РФРФ ОСТАЕТСЯ ПРИВЕРЖЕНА ПРИНЦИПУ ОТКРЫТЫХ ГРАНИЦ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД РОССИЯНАМ – ПОСОЛЬСТВО РФ РИА НОВОСТИ
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Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации

Посольство России: Латвия нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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РИА Новости. ЛАТВИЯ ГРУБО НАРУШИЛА ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, ОГРАНИЧИВ ВЪЕЗД РОССИЯНАМ В СТРАНУ – ПОСОЛЬСТВО РФ
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