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Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации
Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации - РИА Новости, 19.09.2022
Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации
РИА Новости. ЛАТВИЯ ГРУБО НАРУШИЛА ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, ОГРАНИЧИВ ВЪЕЗД РОССИЯНАМ В СТРАНУ – ПОСОЛЬСТВО РФ РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:37
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РИА Новости. ЛАТВИЯ ГРУБО НАРУШИЛА ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, ОГРАНИЧИВ ВЪЕЗД РОССИЯНАМ В СТРАНУ – ПОСОЛЬСТВО РФРФ ОСТАЕТСЯ ПРИВЕРЖЕНА ПРИНЦИПУ ОТКРЫТЫХ ГРАНИЦ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД РОССИЯНАМ – ПОСОЛЬСТВО РФ РИА НОВОСТИ
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Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации
Посольство России: Латвия нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации