https://ria.ru/20220919/bosniya-1817882627.html

Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву

Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву - РИА Новости, 19.09.2022

Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик прибывает в понедельник в Москву, во вторник ожидается его встреча с президентом... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:27

2022-09-19T15:27

2022-09-19T15:27

политика

милорад додик

владимир путин

россия

босния и герцеговина

республика сербская

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МОСКВА/БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик прибывает в понедельник в Москву, во вторник ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября говорил, что готовятся контакты Путина и Додика, о них своевременно сообщат."Да, он вечером прибывает в Москву. Завтра будет встреча с Владимиром Владимировичем в районе 14-15 часов. Двадцать первого (сентября - ред.) обратно утром", - сказал он агентству. Других встреч у Додика не запланировано, добавил Перович. Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире.

https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html

россия

босния и герцеговина

республика сербская

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, милорад додик, владимир путин, россия, босния и герцеговина, республика сербская