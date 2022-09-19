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Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву - РИА Новости, 19.09.2022
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Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву
Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву - РИА Новости, 19.09.2022
Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик прибывает в понедельник в Москву, во вторник ожидается его встреча с президентом... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:27
2022-09-19T15:27
политика
милорад додик
владимир путин
россия
босния и герцеговина
республика сербская
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МОСКВА/БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик прибывает в понедельник в Москву, во вторник ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября говорил, что готовятся контакты Путина и Додика, о них своевременно сообщат."Да, он вечером прибывает в Москву. Завтра будет встреча с Владимиром Владимировичем в районе 14-15 часов. Двадцать первого (сентября - ред.) обратно утром", - сказал он агентству. Других встреч у Додика не запланировано, добавил Перович. Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире.
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босния и герцеговина
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политика, милорад додик, владимир путин, россия, босния и герцеговина, республика сербская
Политика, Милорад Додик, Владимир Путин, Россия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская
15:27 19.09.2022
 
Член президиума Боснии и Герцеговины прибывает в Москву

Член президиума БиГ от сербов Додик прибывает в Москву и встретится с Путиным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЧлен Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА/БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик прибывает в понедельник в Москву, во вторник ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.
В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября говорил, что готовятся контакты Путина и Додика, о них своевременно сообщат.
"Да, он вечером прибывает в Москву. Завтра будет встреча с Владимиром Владимировичем в районе 14-15 часов. Двадцать первого (сентября - ред.) обратно утром", - сказал он агентству. Других встреч у Додика не запланировано, добавил Перович. Темами разговора, как ожидается, станут двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире.
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ПолитикаМилорад ДодикВладимир ПутинРоссияБосния и ГерцеговинаРеспублика Сербская
 
 
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