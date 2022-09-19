https://ria.ru/20220919/biznes-missiya-1817916341.html
РЭЦ: более 80 компаний из России поедут с бизнес-миссией в Иран
РЭЦ: более 80 компаний из России поедут с бизнес-миссией в Иран - РИА Новости, 19.09.2022
РЭЦ: более 80 компаний из России поедут с бизнес-миссией в Иран
Бизнес-миссия российских компаний, которую организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 19-21 сентября 2022 года в Тегеране, в ней примут... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:07
2022-09-19T17:07
2022-09-19T17:07
российский экспортный центр (рэц)
иран
россия
рустам жиганшин
торгово-промышленная палата рф
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бизнес-миссия российских компаний, которую организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 19-21 сентября 2022 года в Тегеране, в ней примут участие более 80 компаний, сообщает центр."В деловой миссии примет участие более 80 компаний. Малые, средние и крупные экспортеры, которые потенциально заинтересованы в выходе на рынок Ирана, будут презентовать потенциальным покупателям свои разработки и продукцию из сферы АПК, лесопромышленного комплекса, производства медицинских препаратов и оборудования, строительства, электротехнической промышленности, а также других отраслей", - говорится в сообщении.Там отмечается, что за три дня отечественные компании проведут более 800 b2b-встреч между российскими и иранскими компаниями, а также многосторонние встречи с представителями госструктур Ирана.Партнером по привлечению контрагентов деловых встреч с иранской стороны выступает Торгово-промышленная палата Тегерана и Организация по развитию торговли Ирана (Iran Trade Promotion Organization)."Данная бизнес-миссия демонстрирует заинтересованность бизнеса двух стран в развитии экономик двух стран. Она привлекла более 80 российских компаний из разных отраслей, и, что важно, на иранской стороне мы видим живой интерес к предметным встречам, которых запланировано на площадке более 800", - отметил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.С приветственным словом к участникам деловой миссии обратились также торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин, вице-президент ТПП Тегерана по международным связям Хасамеддин Халадж, экономический советник при Посольстве Ирана в РФ Мохсен Рахими и руководитель представительства Российского экспортного центра в Иране Хосров Гасанбеков.
https://ria.ru/20220915/rets-1817012794.html
https://ria.ru/20220905/rets-1814511666.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), иран, россия, рустам жиганшин, торгово-промышленная палата рф, тегеран (город)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Иран, Россия, Рустам Жиганшин, Торгово-промышленная палата РФ, Тегеран (город)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бизнес-миссия российских компаний, которую организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 19-21 сентября 2022 года в Тегеране, в ней примут участие более 80 компаний, сообщает центр.
"В деловой миссии примет участие более 80 компаний. Малые, средние и крупные экспортеры, которые потенциально заинтересованы в выходе на рынок Ирана
, будут презентовать потенциальным покупателям свои разработки и продукцию из сферы АПК, лесопромышленного комплекса, производства медицинских препаратов и оборудования, строительства, электротехнической промышленности, а также других отраслей", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за три дня отечественные компании проведут более 800 b2b-встреч между российскими и иранскими компаниями, а также многосторонние встречи с представителями госструктур Ирана.
Партнером по привлечению контрагентов деловых встреч с иранской стороны выступает Торгово-промышленная палата Тегерана и Организация по развитию торговли Ирана (Iran Trade Promotion Organization).
"Данная бизнес-миссия демонстрирует заинтересованность бизнеса двух стран в развитии экономик двух стран. Она привлекла более 80 российских компаний из разных отраслей, и, что важно, на иранской стороне мы видим живой интерес к предметным встречам, которых запланировано на площадке более 800", - отметил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
С приветственным словом к участникам деловой миссии обратились также торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин
, вице-президент ТПП
Тегерана по международным связям Хасамеддин Халадж, экономический советник при Посольстве Ирана в РФ Мохсен Рахими и руководитель представительства Российского экспортного центра в Иране Хосров Гасанбеков.