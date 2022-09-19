https://ria.ru/20220919/biznes-missiya-1817916341.html

РЭЦ: более 80 компаний из России поедут с бизнес-миссией в Иран

РЭЦ: более 80 компаний из России поедут с бизнес-миссией в Иран - РИА Новости, 19.09.2022

РЭЦ: более 80 компаний из России поедут с бизнес-миссией в Иран

Бизнес-миссия российских компаний, которую организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 19-21 сентября 2022 года в Тегеране, в ней примут... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:07

2022-09-19T17:07

2022-09-19T17:07

российский экспортный центр (рэц)

иран

россия

рустам жиганшин

торгово-промышленная палата рф

тегеран (город)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бизнес-миссия российских компаний, которую организовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 19-21 сентября 2022 года в Тегеране, в ней примут участие более 80 компаний, сообщает центр."В деловой миссии примет участие более 80 компаний. Малые, средние и крупные экспортеры, которые потенциально заинтересованы в выходе на рынок Ирана, будут презентовать потенциальным покупателям свои разработки и продукцию из сферы АПК, лесопромышленного комплекса, производства медицинских препаратов и оборудования, строительства, электротехнической промышленности, а также других отраслей", - говорится в сообщении.Там отмечается, что за три дня отечественные компании проведут более 800 b2b-встреч между российскими и иранскими компаниями, а также многосторонние встречи с представителями госструктур Ирана.Партнером по привлечению контрагентов деловых встреч с иранской стороны выступает Торгово-промышленная палата Тегерана и Организация по развитию торговли Ирана (Iran Trade Promotion Organization)."Данная бизнес-миссия демонстрирует заинтересованность бизнеса двух стран в развитии экономик двух стран. Она привлекла более 80 российских компаний из разных отраслей, и, что важно, на иранской стороне мы видим живой интерес к предметным встречам, которых запланировано на площадке более 800", - отметил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.С приветственным словом к участникам деловой миссии обратились также торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин, вице-президент ТПП Тегерана по международным связям Хасамеддин Халадж, экономический советник при Посольстве Ирана в РФ Мохсен Рахими и руководитель представительства Российского экспортного центра в Иране Хосров Гасанбеков.

https://ria.ru/20220915/rets-1817012794.html

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иран

россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), иран, россия, рустам жиганшин, торгово-промышленная палата рф, тегеран (город)