https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817898909.html

Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине

Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине

Минобороны РФ представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:07

2022-09-19T16:07

2022-09-19T16:09

игорь кириллов

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в их подлинности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов напомнил, что в период с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)."Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам", - заявил Кириллов.Он также подчеркнул, что "ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов", в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях, включая противочумный институт имени Мечникова.

https://ria.ru/20220919/issledovaniya-1817898249.html

https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817897059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь кириллов, украина, россия, сша, вооруженные силы рф, в мире