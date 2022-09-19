https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817898909.html
Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине
Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине
Минобороны РФ представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:07
2022-09-19T16:07
2022-09-19T16:09
игорь кириллов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в их подлинности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов напомнил, что в период с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)."Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам", - заявил Кириллов.Он также подчеркнул, что "ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов", в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях, включая противочумный институт имени Мечникова.
https://ria.ru/20220919/issledovaniya-1817898249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, украина, россия, сша, вооруженные силы рф, в мире
Игорь Кириллов, Украина, Россия, США, Вооруженные силы РФ, В мире
16:07 19.09.2022 (обновлено: 16:09 19.09.2022)
Минобороны представило факты о работе США с биооружием на Украине
Минобороны представило доказательства военно-биологической деятельности США на Украине
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в их подлинности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов напомнил, что в период с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева
и Вашингтона
в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
"Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам", - заявил Кириллов.
Он также подчеркнул, что "ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов", в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях, включая противочумный институт имени Мечникова.