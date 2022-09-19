https://ria.ru/20220919/biologiya-1817896479.html

Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны

Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022

Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны

Межведомственная комиссия из представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины в 2013 году пыталась свернуть проекты управления по снижению угрозы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:11

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия из представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины в 2013 году пыталась свернуть проекты управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине, но Киев не смог противостоять давлению Вашингтона и уступил, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хочу обратить внимание на документы, подтверждающие попытки Украины прекратить сотрудничество с DTRA. Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось", - сообщил Кириллов. По его словам, подтверждением американского давления является обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года, в котором он требует от министра агрополитики повлиять на своих подчиненных в вопросе продления проекта DTRA еще на четыре года."Даже несмотря на то, что министерство аграрной политики и продовольствия в своем ответном обращении от 13 марта 2013 года пыталось отказаться от участия в Программе снижения биологической угрозы, реализация данного проекта была продолжена", - пояснил Кириллов.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, войска рхбз, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), россия