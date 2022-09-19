https://ria.ru/20220919/biologiya-1817896479.html
Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны
Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022
Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны
Межведомственная комиссия из представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины в 2013 году пыталась свернуть проекты управления по снижению угрозы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:03
2022-09-19T16:03
2022-09-19T16:11
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия из представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины в 2013 году пыталась свернуть проекты управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине, но Киев не смог противостоять давлению Вашингтона и уступил, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хочу обратить внимание на документы, подтверждающие попытки Украины прекратить сотрудничество с DTRA. Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось", - сообщил Кириллов. По его словам, подтверждением американского давления является обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года, в котором он требует от министра агрополитики повлиять на своих подчиненных в вопросе продления проекта DTRA еще на четыре года."Даже несмотря на то, что министерство аграрной политики и продовольствия в своем ответном обращении от 13 марта 2013 года пыталось отказаться от участия в Программе снижения биологической угрозы, реализация данного проекта была продолжена", - пояснил Кириллов.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, войска рхбз, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
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16:03 19.09.2022 (обновлено: 16:11 19.09.2022)
Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны
Генерал Кириллов: Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, но уступил давлению