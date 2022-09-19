20:18 19.09.2022 (обновлено: 21:44 19.09.2022)
Британка приютила украинских беженцев и теперь пытается их выселить
Приютившая семью украинских беженцев британка пытается выселить их из-за растущих цен
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Британка Лиза Рейнес, приютившая украинских беженцев в своем доме в Стокпорте, пытается найти им новое жилье из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране, пишет Daily Record.
По словам Рейнес, она поселила у себя семью из четырех человек, ожидая, что гости будут жить у нее не больше полугода. Однако пребывание беженцев в ее доме затянулось. Кроме того, правительство перестало выплачивать переселенцам пособие, а из-за роста стоимости жизни в Великобритании финансовое бремя на Рейнес значительно возросло. Теперь она ищет новые апартаменты для украинской семьи.
"Мы хотим, чтобы они начали новую жизнь. <…> Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза. <…> У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется", — пожаловалась женщина.
Сейчас Лиза отчаянно пытается найти "сочувствующего" арендодателя, который готов взять семью к себе, говорится в статье.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".