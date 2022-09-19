https://ria.ru/20220919/bezhentsy-1817978954.html

Британка приютила украинских беженцев и теперь пытается их выселить

Британка приютила украинских беженцев и теперь пытается их выселить - РИА Новости, 19.09.2022

Британка приютила украинских беженцев и теперь пытается их выселить

Британка Лиза Рейнес, приютившая украинских беженцев в своем доме в Стокпорте, пытается найти им новое жилье из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:18

2022-09-19T20:18

2022-09-19T21:44

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Британка Лиза Рейнес, приютившая украинских беженцев в своем доме в Стокпорте, пытается найти им новое жилье из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране, пишет Daily Record.По словам Рейнес, она поселила у себя семью из четырех человек, ожидая, что гости будут жить у нее не больше полугода. Однако пребывание беженцев в ее доме затянулось. Кроме того, правительство перестало выплачивать переселенцам пособие, а из-за роста стоимости жизни в Великобритании финансовое бремя на Рейнес значительно возросло. Теперь она ищет новые апартаменты для украинской семьи."Мы хотим, чтобы они начали новую жизнь. <…> Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза. <…> У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется", — пожаловалась женщина.Сейчас Лиза отчаянно пытается найти "сочувствующего" арендодателя, который готов взять семью к себе, говорится в статье.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

https://ria.ru/20220904/bezhenka-1814388760.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, оон, украина