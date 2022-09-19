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Бельгийцы сократили потребление электричества и газа, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2022
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Бельгийцы сократили потребление электричества и газа, показал опрос
Бельгийцы сократили потребление электричества и газа, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2022
Бельгийцы сократили потребление электричества и газа, показал опрос
Большинство жителей Бельгии опасаются, что не смогут оплачивать счета за энергию в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные опроса, проведенного бельгийским... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T23:31
2022-09-19T23:32
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Большинство жителей Бельгии опасаются, что не смогут оплачивать счета за энергию в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные опроса, проведенного бельгийским изданием LeSoir, телеканалом RTL и компанией Ipsos."64% бельгийцев опасаются, что не смогут оплачивать свои счета за энергию", - пишет LeSoir. Восемь опрошенных из десяти сообщили, что сократили потребление электричества, газа, топлива для отопления домов.Кроме того, около 40% бельгийцев признали, что были вынуждены использовать свои накопления или даже одалживать средства для оплаты своих счетов.При этом 37% не рассчитывают на власти любого уровня в решении энергетических проблем. Мнение остальных разделилось между руководством ЕС, федеральным правительством Бельгии и местными властями.Каждый третий опрошенный житель Бельгии сообщил о сокращении расходов на здоровье из-за высоких цен на энергию. Опрос проводился с 7 по 13 сентября 2022 года. В нем приняли участие 2602 респондента 18 лет и старше. Максимальная погрешность составляет от 3,1% до 4% в зависимости от региона.Опрос проводился до объявления новых мер по поддержке граждан, которые были опубликованы бельгийским правительством в минувшую пятницу. Новые меры должны позволить сэкономить до 200 евро наименее защищенным гражданам в ноябре и декабре. Местные СМИ уже раскритиковали эти меры как недостаточные.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, владимир путин, бельгия, россия, украина, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Бельгия, Россия, Украина, Евросоюз
23:31 19.09.2022 (обновлено: 23:32 19.09.2022)
 
Бельгийцы сократили потребление электричества и газа, показал опрос

Опрос: 64 процента бельгийцев опасаются, что не смогут оплачивать счета за энергию

© Fotolia / JenifotoЗакат в Брюгге, Бельгия
Закат в Брюгге, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Fotolia / Jenifoto
Закат в Брюгге, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Большинство жителей Бельгии опасаются, что не смогут оплачивать счета за энергию в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные опроса, проведенного бельгийским изданием LeSoir, телеканалом RTL и компанией Ipsos.
"64% бельгийцев опасаются, что не смогут оплачивать свои счета за энергию", - пишет LeSoir. Восемь опрошенных из десяти сообщили, что сократили потребление электричества, газа, топлива для отопления домов.
Кроме того, около 40% бельгийцев признали, что были вынуждены использовать свои накопления или даже одалживать средства для оплаты своих счетов.
При этом 37% не рассчитывают на власти любого уровня в решении энергетических проблем. Мнение остальных разделилось между руководством ЕС, федеральным правительством Бельгии и местными властями.
Каждый третий опрошенный житель Бельгии сообщил о сокращении расходов на здоровье из-за высоких цен на энергию. Опрос проводился с 7 по 13 сентября 2022 года. В нем приняли участие 2602 респондента 18 лет и старше. Максимальная погрешность составляет от 3,1% до 4% в зависимости от региона.
Опрос проводился до объявления новых мер по поддержке граждан, которые были опубликованы бельгийским правительством в минувшую пятницу. Новые меры должны позволить сэкономить до 200 евро наименее защищенным гражданам в ноябре и декабре. Местные СМИ уже раскритиковали эти меры как недостаточные.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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