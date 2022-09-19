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Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах - РИА Новости, 19.09.2022
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Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах - РИА Новости, 19.09.2022
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах
Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T02:26
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в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть."Я делаю свою работу, я буду делать эту работу, и в разумные временные рамки после этого... избирательного цикла, переходя в следующий год, я вынесу суждение, что делать", - добавил Байден.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
02:26 19.09.2022 (обновлено: 04:02 19.09.2022)
 
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах

Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах в 2024 году

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть.
"Начнем с того, что мое намерение - вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
"Я делаю свою работу, я буду делать эту работу, и в разумные временные рамки после этого... избирательного цикла, переходя в следующий год, я вынесу суждение, что делать", - добавил Байден.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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