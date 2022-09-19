https://ria.ru/20220919/bayden-1817747926.html

Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах

Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах - РИА Новости, 19.09.2022

Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах

Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T02:26

2022-09-19T02:26

2022-09-19T04:02

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть."Я делаю свою работу, я буду делать эту работу, и в разумные временные рамки после этого... избирательного цикла, переходя в следующий год, я вынесу суждение, что делать", - добавил Байден.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.

https://ria.ru/20220908/tramp-1815299946.html

сша

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в мире, сша, джо байден