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Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах - РИА Новости, 19.09.2022
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах
Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T02:26
2022-09-19T02:26
2022-09-19T04:02
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял "твердого решения" переизбираться на второй срок, но намерение такое есть."Я делаю свою работу, я буду делать эту работу, и в разумные временные рамки после этого... избирательного цикла, переходя в следующий год, я вынесу суждение, что делать", - добавил Байден.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.
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в мире, сша, джо байден
02:26 19.09.2022 (обновлено: 04:02 19.09.2022)
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах
Байден заявил, что еще не принял твердого решения об участии в выборах в 2024 году