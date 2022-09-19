https://ria.ru/20220919/baranovskaya-1812887188.html

Барановская: женщины Донбасса не умеют просить, но очень нуждаются в помощи

Барановская: женщины Донбасса не умеют просить, но очень нуждаются в помощи - РИА Новости, 19.09.2022

Барановская: женщины Донбасса не умеют просить, но очень нуждаются в помощи

Юлия Барановская сменила студию программы "Мужское/Женское" на окопы и уехала в ДНР и ЛНР. Сначала снимала сюжеты для информационного вещания Первого канала, а... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:15

шоубиз

юлия барановская

александр гордон

донбасс

институт развития интернета

общероссийский народный фронт

донецк (днр)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Юлия Барановская сменила студию программы "Мужское/Женское" на окопы и уехала в ДНР и ЛНР. Сначала снимала сюжеты для информационного вещания Первого канала, а затем создала проект "Женщины Донбасса". О том, что она там увидела и узнала, телеведущая рассказала в интервью РИА Новости. Правда о Донбассе: у людей там нет злобы— Как вы решились поехать в Донбасс?— Сначала отправилась туда как журналист, снимать сюжеты для Первого канала. Еще зимой я делала серию материалов о беженцах. Поговорив с ними, заглянув им в глаза, я была потрясена их внутренней силой и стойкостью. И поняла, что мне необходимо посетить Донбасс, их родину, которую они защищают.Невозможно оставаться безучастной. Так родился проект "Женщины Донбасса": истории 30 женщин, очень разных и очень сильных. Каждая пережила многое, они не просят помощи, но я вижу, что они нуждаются.— Что вас больше всего там поразило?— Прежде всего — люди. Когда меня спрашивают о них, я рассказываю, что осколки от снарядов, которые падают на их улицы и дома, они переплавляют и потом делают розы из металла. Вот такое у них отношение к жизни. У людей Донбасса есть внутренний стержень, но при этом они не озлоблены. Когда столько лет живешь в условиях военных действий, легко зачерстветь, а им, на мой взгляд, удается оставаться человечными — вот это было мое самое большое открытие. Они просто хотят вернуться к обычной жизни, которая им недоступна с 2014 года. — Заметили ли вы какую-то разницу между россиянами и русскими в Донбассе, которые тяготеют к нам, но все же много лет жили сначала на Украине, а теперь — в своих республиках?— Есть различия из-за условий жизни. Потому что, знаете, окопы, "бункеры" и "прилеты" накладывают отпечаток на любого. Но какой именно — зависит от того, из чего сделан человек.Представьте, люди уже привыкли без воды, света, работы, потому что офис разбомбили. Кажется, такое всегда приводит к озлобленности. Но не в этом случае. Они быстро все убирают: подметают улицы, подстригают газоны — и продолжают ждать, что скоро все закончится. Это о жителях Донбасса.Сироты и вдовы не просят помощи: о чем проект "Женщины Донбасса"— Расскажите подробнее о тех самых 30 женщинах. — Абсолютно разные истории. Одна сильнее другой. Я бы очень хотела, чтобы вы посмотрели их все. Расскажу лишь про троих.Дарья Морозова — уполномоченный по правам человека в ДНР. Девушка, занимавшаяся бизнесом, в 2014-м, в 25 лет, стала омбудсменом ДНР. Училась на ходу: как в кратчайшие сроки вывести 150 тысяч человек из-под обстрелов, среди которых женщины и дети, как обменивать пленных, как налаживать нормальную жизнь, когда вокруг рвутся снаряды.Нелли Васюта еще до 2014-го оказалась сиротой в детском доме, но потом, к счастью, обрела маму. Была обычным ребенком, подростком. Как-то пошла гулять с друзьями на детскую площадку, и туда прилетел снаряд. Двое детей погибли на месте, на ее глазах, третий скончался по пути в больницу. Выжила она одна, перенесла много операций, потому что кусок осколка попал в брюшную полость.Мужа Нины Пономаревой из Мариуполя убила снайперша прямо во дворе их дома. Там же во дворе и похоронили, потому что других вариантов не было. А дети до сих пор не понимают произошедшего: носят конфетки на могилу отца, играют там, разговаривают с ним. Когда я приехала к ним, они мне по-детски кричали: "Юля, смотри — тут наш папа лежит". Их дом разрушен, жить, по сути, негде и не на что, жалко безумно. Я спрашиваю: чем вам помочь? И она просит — не для себя, не для детей — протез для свекрови. Мать погибшего мужа тоже попала под обстрел и лишилась ноги. Всем им сейчас нужны самые обычные бытовые вещи. Этот проект я снимаю при поддержке Института развития интернета. Но помочь самим героиням мы можем всей страной.— Как именно?— На сайте проекта "Женщины Донбасса" мы разместим все видео проекта, под каждым будет ссылка для адресной помощи (средства мы собираем, в том числе с поддержкой фонда “Память Поколений” и ОНФ). — А что требуется в первую очередь?— Тут очень по-разному. Ольга Селецкая, несколько месяцев пробывшая в плену, нуждается в лечении от астмы. Светлана Щербина, укрывавшая героя ДНР, — в газовом котле для дома, чтобы не замерзнуть зимой. У некоторых героинь не осталось буквально ничего — ни дома, ни вещей, а впереди зима.Личная смелость: есть ли у журналистов иммунитет— Кажется, что вы абсолютно бесстрашно едете туда. Но ведь это не так…— Конечно, журналистов невозможно отгородить от боевых действий. Особенно в регионе, где уже много лет никто не чувствует себя в безопасности. Я недавно сама попала под обстрел в Донецке. Мы снимали не только там, мы проехали почти все освобожденные территории ДНР, были под Изюмом, пересекли ЛНР, посетили города из сводок боевых действий. Но, знаете, иногда в окопе даже спокойнее, чем в Донецке, например. Потому что с той стороны стреляют и по районам, где никаких военных нет. Чего только стоят "лепестки" по всему Донецку. Это мины, похожие на детские игрушки, но тот, кто на них наступит или поднимет, останется без ноги или руки.— Безусловно, когда человек видит то, что происходит в любых горячих точках, переоценивает и свою жизнь. Как это было у вас?— Я поняла ценность нашей обыденности, радуюсь возможности продолжать жить так, как живу. В Донбассе доказывают это по-своему: женятся, влюбляются, празднуют дни рождения.Я долгое время была довольно светским человеком, никогда этого не скрывала. После возвращения из очередной поездки пришла на праздник к друзьям, сидела там, а в ушах как будто гул, словно все это слышишь сквозь толщу воды. Постепенно, конечно, прежние ощущения восстанавливаются, и это нормально. Но переоценка происходит, это абсолютно точно — понимаешь, что нужно жить здесь и сейчас.— Тем не менее очень много развлекательных программ ушли из эфира, и ваша — "Мужское/Женское" — тоже. Будет ли она в новом сезоне?— Весной и летом и я, и Александр Гордон были активно заняты в информационном вещании Первого канала. Но недавно мы вернулись в студию и начали снимать новые выпуски программы "Мужское/Женское".

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донецкая народная республика

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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