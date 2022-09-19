08:00 19.09.2022 (обновлено: 08:15 19.09.2022)
Барановская: женщины Донбасса не умеют просить, но очень нуждаются в помощи
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Юлии БарановскойВедущая Юлия Барановская
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Юлии Барановской
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Юлия Барановская сменила студию программы "Мужское/Женское" на окопы и уехала в ДНР и ЛНР. Сначала снимала сюжеты для информационного вещания Первого канала, а затем создала проект "Женщины Донбасса". О том, что она там увидела и узнала, телеведущая рассказала в интервью РИА Новости.
Правда о Донбассе: у людей там нет злобы
— Как вы решились поехать в Донбасс?
— Сначала отправилась туда как журналист, снимать сюжеты для Первого канала. Еще зимой я делала серию материалов о беженцах. Поговорив с ними, заглянув им в глаза, я была потрясена их внутренней силой и стойкостью. И поняла, что мне необходимо посетить Донбасс, их родину, которую они защищают.
Невозможно оставаться безучастной. Так родился проект "Женщины Донбасса": истории 30 женщин, очень разных и очень сильных. Каждая пережила многое, они не просят помощи, но я вижу, что они нуждаются.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
— Что вас больше всего там поразило?
— Прежде всего — люди. Когда меня спрашивают о них, я рассказываю, что осколки от снарядов, которые падают на их улицы и дома, они переплавляют и потом делают розы из металла. Вот такое у них отношение к жизни.
У людей Донбасса есть внутренний стержень, но при этом они не озлоблены. Когда столько лет живешь в условиях военных действий, легко зачерстветь, а им, на мой взгляд, удается оставаться человечными — вот это было мое самое большое открытие. Они просто хотят вернуться к обычной жизни, которая им недоступна с 2014 года.
Донецкий театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко
— Заметили ли вы какую-то разницу между россиянами и русскими в Донбассе, которые тяготеют к нам, но все же много лет жили сначала на Украине, а теперь — в своих республиках?
— Есть различия из-за условий жизни. Потому что, знаете, окопы, "бункеры" и "прилеты" накладывают отпечаток на любого. Но какой именно — зависит от того, из чего сделан человек.
Представьте, люди уже привыкли без воды, света, работы, потому что офис разбомбили. Кажется, такое всегда приводит к озлобленности. Но не в этом случае. Они быстро все убирают: подметают улицы, подстригают газоны — и продолжают ждать, что скоро все закончится. Это о жителях Донбасса.
Жители во время благоустройства города Луганска
Сироты и вдовы не просят помощи: о чем проект "Женщины Донбасса"
— Расскажите подробнее о тех самых 30 женщинах.
— Абсолютно разные истории. Одна сильнее другой. Я бы очень хотела, чтобы вы посмотрели их все. Расскажу лишь про троих.
Дарья Морозова — уполномоченный по правам человека в ДНР. Девушка, занимавшаяся бизнесом, в 2014-м, в 25 лет, стала омбудсменом ДНР. Училась на ходу: как в кратчайшие сроки вывести 150 тысяч человек из-под обстрелов, среди которых женщины и дети, как обменивать пленных, как налаживать нормальную жизнь, когда вокруг рвутся снаряды.
Нелли Васюта еще до 2014-го оказалась сиротой в детском доме, но потом, к счастью, обрела маму. Была обычным ребенком, подростком. Как-то пошла гулять с друзьями на детскую площадку, и туда прилетел снаряд. Двое детей погибли на месте, на ее глазах, третий скончался по пути в больницу. Выжила она одна, перенесла много операций, потому что кусок осколка попал в брюшную полость.
Мужа Нины Пономаревой из Мариуполя убила снайперша прямо во дворе их дома. Там же во дворе и похоронили, потому что других вариантов не было. А дети до сих пор не понимают произошедшего: носят конфетки на могилу отца, играют там, разговаривают с ним. Когда я приехала к ним, они мне по-детски кричали: "Юля, смотри — тут наш папа лежит". Их дом разрушен, жить, по сути, негде и не на что, жалко безумно. Я спрашиваю: чем вам помочь? И она просит — не для себя, не для детей — протез для свекрови. Мать погибшего мужа тоже попала под обстрел и лишилась ноги.
Женщина сидит на улице в центре Мариуполя
Всем им сейчас нужны самые обычные бытовые вещи. Этот проект я снимаю при поддержке Института развития интернета. Но помочь самим героиням мы можем всей страной.
— Как именно?
— На сайте проекта "Женщины Донбасса" мы разместим все видео проекта, под каждым будет ссылка для адресной помощи (средства мы собираем, в том числе с поддержкой фонда “Память Поколений” и ОНФ).
— А что требуется в первую очередь?
— Тут очень по-разному. Ольга Селецкая, несколько месяцев пробывшая в плену, нуждается в лечении от астмы. Светлана Щербина, укрывавшая героя ДНР, — в газовом котле для дома, чтобы не замерзнуть зимой. У некоторых героинь не осталось буквально ничего — ни дома, ни вещей, а впереди зима.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкОтправка гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Луганск
Отправка гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Луганск
Личная смелость: есть ли у журналистов иммунитет
— Кажется, что вы абсолютно бесстрашно едете туда. Но ведь это не так…
— Конечно, журналистов невозможно отгородить от боевых действий. Особенно в регионе, где уже много лет никто не чувствует себя в безопасности. Я недавно сама попала под обстрел в Донецке.
Мы снимали не только там, мы проехали почти все освобожденные территории ДНР, были под Изюмом, пересекли ЛНР, посетили города из сводок боевых действий. Но, знаете, иногда в окопе даже спокойнее, чем в Донецке, например. Потому что с той стороны стреляют и по районам, где никаких военных нет. Чего только стоят "лепестки" по всему Донецку. Это мины, похожие на детские игрушки, но тот, кто на них наступит или поднимет, останется без ноги или руки.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
— Безусловно, когда человек видит то, что происходит в любых горячих точках, переоценивает и свою жизнь. Как это было у вас?
— Я поняла ценность нашей обыденности, радуюсь возможности продолжать жить так, как живу. В Донбассе доказывают это по-своему: женятся, влюбляются, празднуют дни рождения.
Я долгое время была довольно светским человеком, никогда этого не скрывала. После возвращения из очередной поездки пришла на праздник к друзьям, сидела там, а в ушах как будто гул, словно все это слышишь сквозь толщу воды. Постепенно, конечно, прежние ощущения восстанавливаются, и это нормально. Но переоценка происходит, это абсолютно точно — понимаешь, что нужно жить здесь и сейчас.
— Тем не менее очень много развлекательных программ ушли из эфира, и ваша — "Мужское/Женское" — тоже. Будет ли она в новом сезоне?
— Весной и летом и я, и Александр Гордон были активно заняты в информационном вещании Первого канала. Но недавно мы вернулись в студию и начали снимать новые выпуски программы "Мужское/Женское".