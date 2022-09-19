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"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК" - РИА Новости, 19.09.2022
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"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК"
"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК" - РИА Новости, 19.09.2022
"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК"
"МаксимаТелеком" (входит в группу компаний "Максима") и угледобывающий холдинг ООО "Новая Горная УК" объявили о начале проекта по автоматизации управления... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:27
2022-09-19T17:39
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"максима телеком"
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "МаксимаТелеком" (входит в группу компаний "Максима") и угледобывающий холдинг ООО "Новая Горная УК" объявили о начале проекта по автоматизации управления предприятием с помощью единой информационной системы на основе программных продуктов "1С", сообщает "МаксимаТелеком".География проекта охватывает 10 производственных активов в Кемеровской области и головной офис угледобывающего холдинга в Москве.В результате проекта планируется построить масштабируемую систему управления ресурсами предприятия с использованием отечественных ERP-платформ, стандартизировать и унифицировать процессы учета и формирования отчетности."МаксимаТелеком" выступит интегратором и провайдером отраслевого решения полного цикла, включая разработку ИТ-архитектуры, методологии, проектирование инфраструктуры, внедрение и поддержку корпоративной системы, в которой будут работать пользователи всех ключевых подразделений холдинга.Ожидается, что внедрение единой корпоративной информационной системы на предприятиях ООО "Новая Горная УК" даст возможность снизить трудозатраты на ведение управленческого учета, повысить прозрачность и оперативность обмена данными между распределенными производственными активами.Переход всех предприятий холдинга на общую технологическую платформу увеличит точность и оперативность управленческой информации, поможет глубже понимать факторы, влияющие на затраты, сократить время на формирование экономического анализа.По словам гендиректора ООО "Новая Горная УК" Андрея Кобякова, внедрение единой внутренней информационной системы позволит сделать еще один шаг в обеспечении дальнейшего устойчивого развития компании.
https://ria.ru/20220915/avtomatizatsiya-1817010478.html
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экономика, технологии, новости компаний - экономика, "максима телеком"
Экономика, Технологии, Новости компаний - Экономика, "Максима Телеком"
15:27 19.09.2022 (обновлено: 17:39 19.09.2022)
 

"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК"

© Фото : ООО "Новая Горная УК""МаксимаТелеком" автоматизирует управление предприятиями ООО "Новая Горная УК"
МаксимаТелеком автоматизирует управление предприятиями ООО Новая Горная УК - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : ООО "Новая Горная УК"
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "МаксимаТелеком" (входит в группу компаний "Максима") и угледобывающий холдинг ООО "Новая Горная УК" объявили о начале проекта по автоматизации управления предприятием с помощью единой информационной системы на основе программных продуктов "1С", сообщает "МаксимаТелеком".
География проекта охватывает 10 производственных активов в Кемеровской области и головной офис угледобывающего холдинга в Москве.
В результате проекта планируется построить масштабируемую систему управления ресурсами предприятия с использованием отечественных ERP-платформ, стандартизировать и унифицировать процессы учета и формирования отчетности.
"МаксимаТелеком" выступит интегратором и провайдером отраслевого решения полного цикла, включая разработку ИТ-архитектуры, методологии, проектирование инфраструктуры, внедрение и поддержку корпоративной системы, в которой будут работать пользователи всех ключевых подразделений холдинга.
Ожидается, что внедрение единой корпоративной информационной системы на предприятиях ООО "Новая Горная УК" даст возможность снизить трудозатраты на ведение управленческого учета, повысить прозрачность и оперативность обмена данными между распределенными производственными активами.
Переход всех предприятий холдинга на общую технологическую платформу увеличит точность и оперативность управленческой информации, поможет глубже понимать факторы, влияющие на затраты, сократить время на формирование экономического анализа.

"Мы продолжаем расширять ИТ-компетенции и портфель решений для промышленных предприятий. В текущих условиях отраслевыми заказчиками особенно востребована комплексная автоматизация на основе российских ERP-платформ и переход к импортонезависимым технологиям. Горнодобывающая промышленность выступает крупнейшей отраслью экономики, где есть запрос на отечественные разработки. Наше сотрудничество позволит "Новой Горной УК" создать надежный фундамент для дальнейшего повышения качества управления холдингом, оптимизировать ключевые бизнес-процессы и перейти к единой системе планирования и учета", — отметил генеральный директор "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.

По словам гендиректора ООО "Новая Горная УК" Андрея Кобякова, внедрение единой внутренней информационной системы позволит сделать еще один шаг в обеспечении дальнейшего устойчивого развития компании.
"Партнерство с "МаксимаТелеком" позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрить современные цифровые сервисы и более эффективно использовать ресурсы компании. Внедрение единой внутренней информационной системы – еще один шаг в обеспечении дальнейшего устойчивого развития ООО "Новая Горная УК". Уверен, это сделает работу на наших предприятиях еще более слаженной, позволит создать единую рабочую среду и еще сильнее сплотит наш коллектив", — сказал он.

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