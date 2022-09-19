https://ria.ru/20220919/avtomatizatsiya-1817882465.html

"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК"

"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК" - РИА Новости, 19.09.2022

"МаксимаТелеком" автоматизирует управление холдингом ООО "Новая Горная УК"

"МаксимаТелеком" (входит в группу компаний "Максима") и угледобывающий холдинг ООО "Новая Горная УК" объявили о начале проекта по автоматизации управления... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:27

2022-09-19T15:27

2022-09-19T17:39

экономика

технологии

новости компаний - экономика

"максима телеком"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817876417_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_a7a00b6466a65df630840099a687e1c0.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "МаксимаТелеком" (входит в группу компаний "Максима") и угледобывающий холдинг ООО "Новая Горная УК" объявили о начале проекта по автоматизации управления предприятием с помощью единой информационной системы на основе программных продуктов "1С", сообщает "МаксимаТелеком".География проекта охватывает 10 производственных активов в Кемеровской области и головной офис угледобывающего холдинга в Москве.В результате проекта планируется построить масштабируемую систему управления ресурсами предприятия с использованием отечественных ERP-платформ, стандартизировать и унифицировать процессы учета и формирования отчетности."МаксимаТелеком" выступит интегратором и провайдером отраслевого решения полного цикла, включая разработку ИТ-архитектуры, методологии, проектирование инфраструктуры, внедрение и поддержку корпоративной системы, в которой будут работать пользователи всех ключевых подразделений холдинга.Ожидается, что внедрение единой корпоративной информационной системы на предприятиях ООО "Новая Горная УК" даст возможность снизить трудозатраты на ведение управленческого учета, повысить прозрачность и оперативность обмена данными между распределенными производственными активами.Переход всех предприятий холдинга на общую технологическую платформу увеличит точность и оперативность управленческой информации, поможет глубже понимать факторы, влияющие на затраты, сократить время на формирование экономического анализа.По словам гендиректора ООО "Новая Горная УК" Андрея Кобякова, внедрение единой внутренней информационной системы позволит сделать еще один шаг в обеспечении дальнейшего устойчивого развития компании.

https://ria.ru/20220915/avtomatizatsiya-1817010478.html

https://ria.ru/20220707/maksima-1800977254.html

https://na.ria.ru/20220711/erokhin-1788288859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, новости компаний - экономика, "максима телеком"