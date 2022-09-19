https://ria.ru/20220919/avtokredit-1817745884.html

Минпромторг планирует продлить программы льготного автокредитования

Минпромторг планирует продлить программы льготного автокредитования - РИА Новости, 19.09.2022

Минпромторг планирует продлить программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ планирует продлить на следующий год программы стимулирования спроса на отечественные автомобили: в частности, льготное автокредитование и лизинг, РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:57

2022-09-19T00:57

2022-09-19T00:57

авто

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует продлить на следующий год программы стимулирования спроса на отечественные автомобили: в частности, льготное автокредитование и лизинг, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер - глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.Мантуров напомнил, что на реализацию программ - льготного автокредитования, льготного автомобильного лизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику, - в 2022 году предусмотрен почти 21 миллиард рублей. Планируется, что с помощью них будет продано 75 тысяч автомобилей."Средства предусмотрены и на последующие периоды. В соответствии с проектом бюджета на 2023 год планируется направить на программы 9,8 миллиарда рублей, в 2024 году - 17 миллиардов и в 2025 году - 19 миллиардов рублей. Таким образом планируем простимулировать реализацию еще около 190 тысяч автомобилей", - пояснил он.Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.Также льготный автокредит распространяется на российские электромобили Evolute, производство которых будет запущено в сентябре. Скидка составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.

https://ria.ru/20211009/avtokredit-1753795250.html

https://ria.ru/20220918/lada-1817616801.html

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авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество