https://ria.ru/20220919/astrakhan-1817788272.html
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы" - РИА Новости, 19.09.2022
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"
Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:59
2022-09-19T10:59
2022-09-19T10:59
петр i
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
россия
каспийская флотилия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/25/1520652529_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_e50f8b36125429276eba8b75576eaafd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Жители и гости города увидели важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.Для погружения зрителей во времена Петра I были созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи и современный спецэффект - 3D-маппинг. Также в представлении были воссозданы характеры и образы исторических личностей. Героев сыграли ведущие актёры астраханских театров.Программу продолжил концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия", который прошел в Астраханской области во второй раз. Лучшие военные музыкальные коллективы России порадовали зрителей виртуозным исполнением классических и современных композиций. Завершился вечер эффектным салютом на набережной Волги.
https://ria.ru/20220810/vystavka-1808581296.html
https://ria.ru/20220916/vystavka-1817183831.html
астрахань
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/25/1520652529_373:0:2609:1677_1920x0_80_0_0_7806523a394ae4159b152fc889500df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр i, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, россия, каспийская флотилия, общество
Петр I, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, Россия, Каспийская флотилия, Общество
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"
В Астрахани состоялось театрализованное представление "Наследники Петровой славы"