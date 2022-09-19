https://ria.ru/20220919/astrakhan-1817788272.html

В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"

В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы" - РИА Новости, 19.09.2022

В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"

Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:59

2022-09-19T10:59

2022-09-19T10:59

петр i

игорь бабушкин

астрахань

астраханская область

россия

каспийская флотилия

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Жители и гости города увидели важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.Для погружения зрителей во времена Петра I были созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи и современный спецэффект - 3D-маппинг. Также в представлении были воссозданы характеры и образы исторических личностей. Героев сыграли ведущие актёры астраханских театров.Программу продолжил концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия", который прошел в Астраханской области во второй раз. Лучшие военные музыкальные коллективы России порадовали зрителей виртуозным исполнением классических и современных композиций. Завершился вечер эффектным салютом на набережной Волги.

https://ria.ru/20220810/vystavka-1808581296.html

https://ria.ru/20220916/vystavka-1817183831.html

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астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петр i, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, россия, каспийская флотилия, общество