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В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы" - РИА Новости, 19.09.2022
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В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы" - РИА Новости, 19.09.2022
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"
Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:59
2022-09-19T10:59
петр i
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
россия
каспийская флотилия
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Жители и гости города увидели важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.Для погружения зрителей во времена Петра I были созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи и современный спецэффект - 3D-маппинг. Также в представлении были воссозданы характеры и образы исторических личностей. Героев сыграли ведущие актёры астраханских театров.Программу продолжил концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия", который прошел в Астраханской области во второй раз. Лучшие военные музыкальные коллективы России порадовали зрителей виртуозным исполнением классических и современных композиций. Завершился вечер эффектным салютом на набережной Волги.
https://ria.ru/20220810/vystavka-1808581296.html
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петр i, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, россия, каспийская флотилия, общество
Петр I, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, Россия, Каспийская флотилия, Общество
10:59 19.09.2022
 
В Астрахани прошло представление "Наследники Петровой славы"

В Астрахани состоялось театрализованное представление "Наследники Петровой славы"

© Depositphotos / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I "Наследники Петровой славы" состоялось на набережной реки Волги в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Жители и гости города увидели важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.
Для погружения зрителей во времена Петра I были созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи и современный спецэффект - 3D-маппинг. Также в представлении были воссозданы характеры и образы исторических личностей. Героев сыграли ведущие актёры астраханских театров.
Программу продолжил концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия", который прошел в Астраханской области во второй раз. Лучшие военные музыкальные коллективы России порадовали зрителей виртуозным исполнением классических и современных композиций. Завершился вечер эффектным салютом на набережной Волги.

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Петр IИгорь БабушкинАстраханьАстраханская областьРоссияКаспийская флотилияОбщество
 
 
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