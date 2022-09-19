05:34 19.09.2022 (обновлено: 05:56 19.09.2022)
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"
Минэнерго Турции: работы на АЭС "Аккую" продолжат в ускоренном темпе
© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок - в 2023 году.
"Достигнуто соглашение относительно атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Наше министерство, особенно наш президент, приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы. Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
"Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
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До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.
По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).
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