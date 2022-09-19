Рейтинг@Mail.ru
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/aes-1817752297.html
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 19.09.2022
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"
Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T05:34
2022-09-19T05:56
турция
аэс "аккую"
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153016/71/1530167111_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_b6a9a71545c20d7805c596eb675ed2d4.jpg
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок - в 2023 году."Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).
https://ria.ru/20220917/turtsiya-1817557956.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/akkuyu-1807724408.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153016/71/1530167111_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5980fc9499bc825d80f7f5ffa8a910fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, аэс "аккую", в мире, россия
Турция, АЭС "Аккую", В мире, Россия
05:34 19.09.2022 (обновлено: 05:56 19.09.2022)
 
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"

Минэнерго Турции: работы на АЭС "Аккую" продолжат в ускоренном темпе

© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок - в 2023 году.
"Достигнуто соглашение относительно атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Наше министерство, особенно наш президент, приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы. Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
"Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:09
Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую"
До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.
По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 13:58В мире
Эрдоган анонсировал планы посетить АЭС "Аккую"
 
ТурцияАЭС "Аккую"В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала