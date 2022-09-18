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Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/zhurnalist-1817631437.html
Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию
Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию - РИА Новости, 18.09.2022
Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию
Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, сообщает газета Repubblica. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:34
2022-09-18T16:45
в мире
россия
италия
херсонская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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РИМ, 18 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, сообщает газета Repubblica.Ранее Министерство обороны сообщило о спасении итальянского журналиста, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, уточнили в ведомстве."Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане. — Прим. ред.), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике. Украинские врачи извлекли их в ходе 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне", — сообщил Сорби.Он также рассказал, что его спасли российские военнослужащие.Накануне Российский Красный Крест заявил, что Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220917/zhurnalist-1817610247.html
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в мире, россия, италия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Италия, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
09:34 18.09.2022 (обновлено: 16:45 18.09.2022)
 
Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию

Итальянский журналист Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину

© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в медиабанкЗдание офиса Российского Красного Креста в Москве
Здание офиса Российского Красного Креста в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Здание офиса Российского Красного Креста в Москве. Архивное фото
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РИМ, 18 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, сообщает газета Repubblica.
Ранее Министерство обороны сообщило о спасении итальянского журналиста, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, уточнили в ведомстве.
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"Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане. — Прим. ред.), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике. Украинские врачи извлекли их в ходе 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне", — сообщил Сорби.
Он также рассказал, что его спасли российские военнослужащие.
"Появились четыре солдата с российской символикой, <…> положили меня в мешок для раненых, потащив меня к реке. Они кричали, чтобы я боролся", — отметил журналист.
Накануне Российский Красный Крест заявил, что Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь.
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