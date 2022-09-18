09:34 18.09.2022 (обновлено: 16:45 18.09.2022)
Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию
Итальянский журналист Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в медиабанкЗдание офиса Российского Красного Креста в Москве
Здание офиса Российского Красного Креста в Москве. Архивное фото
РИМ, 18 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, сообщает газета Repubblica.
Ранее Министерство обороны сообщило о спасении итальянского журналиста, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, уточнили в ведомстве.
"Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане. — Прим. ред.), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике. Украинские врачи извлекли их в ходе 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне", — сообщил Сорби.
Он также рассказал, что его спасли российские военнослужащие.
"Появились четыре солдата с российской символикой, <…> положили меня в мешок для раненых, потащив меня к реке. Они кричали, чтобы я боролся", — отметил журналист.
Накануне Российский Красный Крест заявил, что Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь.