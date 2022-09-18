https://ria.ru/20220918/zhurnalist-1817631437.html

Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию

Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию - РИА Новости, 18.09.2022

Репортер Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся в Италию

Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, сообщает газета Repubblica. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:34

2022-09-18T09:34

2022-09-18T16:45

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италия

херсонская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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РИМ, 18 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, сообщает газета Repubblica.Ранее Министерство обороны сообщило о спасении итальянского журналиста, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, уточнили в ведомстве."Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане. — Прим. ред.), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике. Украинские врачи извлекли их в ходе 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне", — сообщил Сорби.Он также рассказал, что его спасли российские военнослужащие.Накануне Российский Красный Крест заявил, что Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220917/zhurnalist-1817610247.html

https://ria.ru/20220910/kherson-1815820488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, италия, херсонская область , вооруженные силы украины