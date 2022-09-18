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Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ
Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ
Российские военные в Запорожской области уничтожили до сотни украинских военнослужащих и свыше десятка единиц военной техники, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:20
2022-09-18T17:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили до сотни украинских военнослужащих и свыше десятка единиц военной техники, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
13:20 18.09.2022 (обновлено: 17:07 18.09.2022)
 
Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ

Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили до сотни украинских военнослужащих и свыше десятка единиц военной техники, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

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