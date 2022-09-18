https://ria.ru/20220918/vsu-1817656863.html

Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ

Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

Российские силы нанесли поражение 65-й механизированной бригаде ВСУ

Российские военные в Запорожской области уничтожили до сотни украинских военнослужащих и свыше десятка единиц военной техники, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:20

2022-09-18T13:20

2022-09-18T17:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили до сотни украинских военнослужащих и свыше десятка единиц военной техники, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220918/sklad-1817657283.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность