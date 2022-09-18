https://ria.ru/20220918/vengriya-1817713289.html

Венгрия планирует получить доступ к средствам ЕС до конца 2022 года

Венгрия планирует получить доступ к средствам ЕС до конца 2022 года - РИА Новости, 18.09.2022

Венгрия планирует получить доступ к средствам ЕС до конца 2022 года

Венгрия рассчитывает подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Евросоюза, выделяемым на оперативные программы и... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:49

2022-09-18T19:49

2022-09-18T19:49

в мире

тибор наврачич

вера юрова

виктор орбан

венгрия

будапешт

украина

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрия рассчитывает подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Евросоюза, выделяемым на оперативные программы и восстановление после пандемии COVID-19, до конца 2022 года, сообщил министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич.Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране, Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС."Мы будем дальше продолжать переговоры (с Еврокомиссией), начнется выполнение обязательств, это даст нам довольно неплохие шансы придерживаться первоначального графика, и мы сможем до конца года подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит запрос на средства ЕС", - сказал Наврачич в эфире радио Kossuth.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга, курирующая переговоры по вопросу верховенства права, сообщила, что, по оценке Еврокомиссии, Будапешт движется "в правильном направлении". "Комиссия признала, что в ходе недавних переговоров с правительством Венгрии мы добились положительных результатов по многим направлениям. Однако работа далека от завершения, нам еще есть над чем работать. Мы работаем для того, чтобы венгерский народ получил предназначенные для него ресурсы", - написала Варга в соцсетях.В конце апреля вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова сообщила, что Будапешту было отправлено уведомление о запуске процедуры проверки на предмет нарушения закона о верховенстве права и бюджетных условий в Венгрии.В свою очередь, в Будапеште уверены, что в нарушениях закона о верховенстве права и бюджетных условий не содержится препятствий для выплаты стране дополнительных средств из Фонда восстановления Евросоюза. Напротив, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в апреле этого года просил ее о выделении стране дополнительных средств из Фонда восстановления ЕС в связи с тем, что Венгрия граничит с Украиной и принимает большое число беженцев.

https://ria.ru/20220918/vengriya-1817650615.html

https://ria.ru/20220918/evropa-1817687246.html

венгрия

будапешт

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в мире, тибор наврачич, вера юрова, виктор орбан, венгрия, будапешт, украина, еврокомиссия, евросоюз