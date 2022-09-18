https://ria.ru/20220918/uoll-strit-1817733342.html

NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме

NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме - РИА Новости, 18.09.2022

NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме

Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что, очевидно, приведет к финансовому кризису,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:25

2022-09-18T22:25

2022-09-18T22:25

экономика

сша

федеральная резервная система сша

в мире

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что, очевидно, приведет к финансовому кризису, пишет американская газета New York Post."Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции", — говорится в статье.По словам автора статьи, объем традиционных IPO сделок значительно упал, а в крупных инвестиционных домах руководство заранее готовится к увольнениям. Многие компании-должники объявят о банкротстве, либо распродадут имущество.Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3 процента.В начале мая ФРС объявила о постепенном сокращении активов на своем балансе сроком на три месяца. Параллельно с этим регулятор несколько раз повышал базовую процентную ставку. Эти шаги были предприняты в попытке остановить растущую инфляцию и нормализовать кредитно-денежную политику, пострадавшую от введения антикризисных мер во время пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

https://ria.ru/20220705/retsessiya-1800250922.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире, коронавирус covid-19