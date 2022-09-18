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NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме - РИА Новости, 18.09.2022
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NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме
NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме - РИА Новости, 18.09.2022
NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме
Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что, очевидно, приведет к финансовому кризису,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:25
2022-09-18T22:25
экономика
сша
федеральная резервная система сша
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что, очевидно, приведет к финансовому кризису, пишет американская газета New York Post."Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции", — говорится в статье.По словам автора статьи, объем традиционных IPO сделок значительно упал, а в крупных инвестиционных домах руководство заранее готовится к увольнениям. Многие компании-должники объявят о банкротстве, либо распродадут имущество.Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3 процента.В начале мая ФРС объявила о постепенном сокращении активов на своем балансе сроком на три месяца. Параллельно с этим регулятор несколько раз повышал базовую процентную ставку. Эти шаги были предприняты в попытке остановить растущую инфляцию и нормализовать кредитно-денежную политику, пострадавшую от введения антикризисных мер во время пандемии COVID-19.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире, коронавирус covid-19
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире, Коронавирус COVID-19
22:25 18.09.2022
 
NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме

NYP: неэффективные действия ФРС толкают американские фондовые рынки к кризису

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что, очевидно, приведет к финансовому кризису, пишет американская газета New York Post.
"Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции", — говорится в статье.
По словам автора статьи, объем традиционных IPO сделок значительно упал, а в крупных инвестиционных домах руководство заранее готовится к увольнениям. Многие компании-должники объявят о банкротстве, либо распродадут имущество.
Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3 процента.
В начале мая ФРС объявила о постепенном сокращении активов на своем балансе сроком на три месяца. Параллельно с этим регулятор несколько раз повышал базовую процентную ставку. Эти шаги были предприняты в попытке остановить растущую инфляцию и нормализовать кредитно-денежную политику, пострадавшую от введения антикризисных мер во время пандемии COVID-19.

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