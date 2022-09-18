NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме
NYP: неэффективные действия ФРС толкают американские фондовые рынки к кризису
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что, очевидно, приведет к финансовому кризису, пишет американская газета New York Post.
"Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции", — говорится в статье.
По словам автора статьи, объем традиционных IPO сделок значительно упал, а в крупных инвестиционных домах руководство заранее готовится к увольнениям. Многие компании-должники объявят о банкротстве, либо распродадут имущество.
Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3 процента.
В начале мая ФРС объявила о постепенном сокращении активов на своем балансе сроком на три месяца. Параллельно с этим регулятор несколько раз повышал базовую процентную ставку. Эти шаги были предприняты в попытке остановить растущую инфляцию и нормализовать кредитно-денежную политику, пострадавшую от введения антикризисных мер во время пандемии COVID-19.