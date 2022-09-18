https://ria.ru/20220918/toplivo-1817719875.html
В ДНР дефицит топлива устранят в течение недели, заявил министр
В ДНР дефицит топлива устранят в течение недели, заявил министр - РИА Новости, 18.09.2022
В ДНР дефицит топлива устранят в течение недели, заявил министр
Дефицит топлива на территории Донецкой Народной Республики планируется ликвидировать в течение недели, заявил журналистам министр угля и энергетики ДНР Андрей... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:37
2022-09-18T20:37
2022-09-18T20:42
жкх
виталий хоценко
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Дефицит топлива на территории Донецкой Народной Республики планируется ликвидировать в течение недели, заявил журналистам министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.Ранее премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗК топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций."Поставки топлива начались с пятницы, за всю неделю к нам пришло порядка 5 тысяч, тонн топлива при недельной загрузке наших заправок в 4,5 тысячи тонн. Сегодня ночью должны подойти тоже 3,5 тысячи тонн, по большей части это 95-й бензин. Завтра мы начнем развозить топливо по всем заправкам, и начиная со вторника, все заправки и частные, и государственные откроются с 95-м (топливо марки Аи 95 – ред.) на продажу. Сегодня нами законтрактовано и оплачено порядка 25 тысяч тонн. Я напомню, что все коммунальные службы, аварийные службы, скорые помощи, строители обеспечены топливом. На этой неделе мы также обеспечили топливом всех аграриев. Ситуацию мы выравниваем, надеемся, что со вторника выровняем, и в дальнейшем такая ситуация не повторится", - сказал Чертков.В свою очередь Хоценко пояснил причины сложившейся ситуации с топливом и подвел итоги инспекции АЗК в двух городах республики."Сегодня проверил 12 заправок, семь государственных, пять частных. Ситуация стала лучше. Бензин у нас есть, 92-й, дизель... завтра у нас приходит очередная партия топлива… Бензин и дизельное топливо мы не производим, поэтому импортируем из Российской Федерации. Прошел некоторый сбой с логистикой по топливу, в начале августа Республиканская Топливная Компания оплатила топливо, сегодня мы начали получать. Ежедневно будет собираться штаб под моим руководством и будем работать до тех пор, пока мы не войдем в нормальное русло", - сказал журналистам Хоценко.
https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html
https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html
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жкх, виталий хоценко, донецкая народная республика
ЖКХ, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика
20:37 18.09.2022 (обновлено: 20:42 18.09.2022)
В ДНР дефицит топлива устранят в течение недели, заявил министр
Министр энергетики ДНР Чертков: дефицит топлива в республике устранят в течение недели
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Дефицит топлива на территории Донецкой Народной Республики планируется ликвидировать в течение недели, заявил журналистам министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.
Ранее премьер ДНР Виталий Хоценко
заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗК топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций.
"Поставки топлива начались с пятницы, за всю неделю к нам пришло порядка 5 тысяч, тонн топлива при недельной загрузке наших заправок в 4,5 тысячи тонн. Сегодня ночью должны подойти тоже 3,5 тысячи тонн, по большей части это 95-й бензин. Завтра мы начнем развозить топливо по всем заправкам, и начиная со вторника, все заправки и частные, и государственные откроются с 95-м (топливо марки Аи 95 – ред.) на продажу. Сегодня нами законтрактовано и оплачено порядка 25 тысяч тонн. Я напомню, что все коммунальные службы, аварийные службы, скорые помощи, строители обеспечены топливом. На этой неделе мы также обеспечили топливом всех аграриев. Ситуацию мы выравниваем, надеемся, что со вторника выровняем, и в дальнейшем такая ситуация не повторится", - сказал Чертков.
В свою очередь Хоценко пояснил причины сложившейся ситуации с топливом и подвел итоги инспекции АЗК в двух городах республики.
"Сегодня проверил 12 заправок, семь государственных, пять частных. Ситуация стала лучше. Бензин у нас есть, 92-й, дизель... завтра у нас приходит очередная партия топлива… Бензин и дизельное топливо мы не производим, поэтому импортируем из Российской Федерации. Прошел некоторый сбой с логистикой по топливу, в начале августа Республиканская Топливная Компания оплатила топливо, сегодня мы начали получать. Ежедневно будет собираться штаб под моим руководством и будем работать до тех пор, пока мы не войдем в нормальное русло", - сказал журналистам Хоценко.