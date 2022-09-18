https://ria.ru/20220918/terroristy-1817732782.html

В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных

В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных - РИА Новости, 18.09.2022

В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных

Уничтоженные в провинции Идлиб в Сирии террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население, сообщил... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:15

2022-09-18T22:15

2022-09-18T22:27

война в сирии

в мире

идлиб (мухафаза)

сирия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уничтоженные в провинции Идлиб в Сирии террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население в зоне деэскалации "Идлиб", а также к подготовке диверсионно-террористических акций на территории, подконтрольной правительству Сирийской Арабской Республики", - сказал Егоров на брифинге.

https://ria.ru/20220917/siriya-1817600203.html

идлиб (мухафаза)

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в мире, идлиб (мухафаза), сирия