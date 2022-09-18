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В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных
В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных - РИА Новости, 18.09.2022
В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных
Уничтоженные в провинции Идлиб в Сирии террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население, сообщил... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:15
2022-09-18T22:15
2022-09-18T22:27
война в сирии
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сирия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уничтоженные в провинции Идлиб в Сирии террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население в зоне деэскалации "Идлиб", а также к подготовке диверсионно-террористических акций на территории, подконтрольной правительству Сирийской Арабской Республики", - сказал Егоров на брифинге.
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия
22:15 18.09.2022 (обновлено: 22:27 18.09.2022)
В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и военных
В Идлибе ВКС России уничтожили террористов, нападавших на мирных и сирийских военных