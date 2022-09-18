https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817679442.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:21

2022-09-18T17:21

2022-09-18T17:21

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В ДНР союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Зайцево, Марьинки, Соледара и Яровой. Успешно отражены все контратаки ВСУ около Белогорки, Малой Сейдеминухи и Миролюбовки Херсонской области.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре пункта управления, 127 районов скопления живой силы и техники, 47 артиллерийских расчетов, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотник, 375 зенитных ракетных комплексов, 837 реактивных систем залпового огня, 5022 танка и другие бронемашины, 3397 орудия полевой артиллерии и 5680 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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