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Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 18.09.2022
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации
Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:25
2022-09-18T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
ситуация в днр и лнр
украина
рамзан кадыров
александр богомаз
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БРЯНСК, 18 сен - РИА Новости. Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской области на своей странице "ВКонтакте".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.О создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета в середине августа объявил Военный комиссариат Брянской области, жителей региона пригласили вступить в его ряды.
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безопасность, брянская область, ситуация в днр и лнр, украина, рамзан кадыров, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Рамзан Кадыров, Александр Богомаз
14:25 18.09.2022
 
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации

Губернатор Богомаз: около 800 добровольцев из Брянской области участвуют в спецоперации

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БРЯНСК, 18 сен - РИА Новости. Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской области на своей странице "ВКонтакте".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
"Сегодня три полка из Брянской области выполняют задачи, поставленные Президентом нашей страны. Около 800 наших жителей стали добровольцами, сформирован батальон имени нашего великого воина Пересвета", - говорится в сообщении.
О создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета в середине августа объявил Военный комиссариат Брянской области, жителей региона пригласили вступить в его ряды.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРамзан КадыровАлександр Богомаз
 
 
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