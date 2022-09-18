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Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 18.09.2022
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации
Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:25
2022-09-18T14:25
2022-09-18T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
ситуация в днр и лнр
украина
рамзан кадыров
александр богомаз
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БРЯНСК, 18 сен - РИА Новости. Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской области на своей странице "ВКонтакте".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.О создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета в середине августа объявил Военный комиссариат Брянской области, жителей региона пригласили вступить в его ряды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, ситуация в днр и лнр, украина, рамзан кадыров, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Рамзан Кадыров, Александр Богомаз
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации
Губернатор Богомаз: около 800 добровольцев из Брянской области участвуют в спецоперации