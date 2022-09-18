https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817665656.html

Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации

Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 18.09.2022

Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации

Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:25

2022-09-18T14:25

2022-09-18T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

ситуация в днр и лнр

украина

рамзан кадыров

александр богомаз

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БРЯНСК, 18 сен - РИА Новости. Около 800 жителей Брянской области стали добровольцами для выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Брянской области на своей странице "ВКонтакте".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.О создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета в середине августа объявил Военный комиссариат Брянской области, жителей региона пригласили вступить в его ряды.

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, брянская область, ситуация в днр и лнр, украина, рамзан кадыров, александр богомаз