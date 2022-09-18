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ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска
ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска - РИА Новости, 18.09.2022
ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска
ВКС России высокоточными ударами уничтожили украинский локатор наведения комплекса ПВО С-300 в Двуречье и станцию ПВО в Васюковке, а также гаубицу M777 в районе РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:45
2022-09-18T17:35
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
зрк с-300
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили украинский локатор наведения комплекса ПВО С-300 в Двуречье и станцию ПВО в Васюковке, а также гаубицу M777 в районе Краматорска, заявили в воскресенье в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.
россия
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Россия, ЗРК С-300, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краматорск
13:45 18.09.2022 (обновлено: 17:35 18.09.2022)
 
ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска

Минобороны России: ВКС уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Краматорска

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили украинский локатор наведения комплекса ПВО С-300 в Двуречье и станцию ПВО в Васюковке, а также гаубицу M777 в районе Краматорска, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныРоссияЗРК С-300УкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краматорск
 
 
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