https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817660756.html

ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска

ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска - РИА Новости, 18.09.2022

ВКС уничтожили гаубицу M777 в районе Краматорска

ВКС России высокоточными ударами уничтожили украинский локатор наведения комплекса ПВО С-300 в Двуречье и станцию ПВО в Васюковке, а также гаубицу M777 в районе РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:45

2022-09-18T13:45

2022-09-18T17:35

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

россия

зрк с-300

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили украинский локатор наведения комплекса ПВО С-300 в Двуречье и станцию ПВО в Васюковке, а также гаубицу M777 в районе Краматорска, заявили в воскресенье в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск