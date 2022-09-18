https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817658481.html

ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки

ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки - РИА Новости, 18.09.2022

ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки

Комплексы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:29

2022-09-18T13:29

2022-09-18T17:35

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комплексы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон", - сказали в ведомстве.

херсонская область

харьковская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)