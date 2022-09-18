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ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки
ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки - РИА Новости, 18.09.2022
ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки
Комплексы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:29
2022-09-18T13:29
2022-09-18T17:35
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комплексы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон", - сказали в ведомстве.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:29 18.09.2022 (обновлено: 17:35 18.09.2022)
ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки
Минобороны России: ПВО уничтожила восемь ракет РСЗО HIMARS у Херсона и Новой Каховки