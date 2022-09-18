https://ria.ru/20220918/sotrudnichestvo-1817667090.html

В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана

В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана - РИА Новости, 18.09.2022

В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Ирана развивается успешно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:35

2022-09-18T14:35

2022-09-18T15:17

дмитрий шугаев

россия

иран

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Ирана развивается успешно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев."Я могу сказать только одно, что развивается оно достаточно успешно", - сказал Шугаев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816951721.html

россия

иран

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дмитрий шугаев, россия, иран, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность