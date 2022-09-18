https://ria.ru/20220918/sotrudnichestvo-1817667090.html
В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана
В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана - РИА Новости, 18.09.2022
В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана
Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Ирана развивается успешно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:35
2022-09-18T14:35
2022-09-18T15:17
дмитрий шугаев
россия
иран
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Ирана развивается успешно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев."Я могу сказать только одно, что развивается оно достаточно успешно", - сказал Шугаев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.
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дмитрий шугаев, россия, иран, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность
Дмитрий Шугаев, Россия, Иран, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Безопасность
14:35 18.09.2022 (обновлено: 15:17 18.09.2022)
В ФСВТС заявили об успешном развитии сотрудничества России и Ирана
Глава ФСВТС Шугаев: военно-техническое сотрудничество России и Ирана развивается успешно