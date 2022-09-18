https://ria.ru/20220918/siriya-1817733198.html

Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации

Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации - РИА Новости, 18.09.2022

Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:21

2022-09-18T22:21

2022-09-18T22:21

война в сирии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220909/nusra-1815794003.html

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