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Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации - РИА Новости, 18.09.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220918/siriya-1817733198.html
Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации
Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации - РИА Новости, 18.09.2022
Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:21
2022-09-18T22:21
война в сирии
в мире
сирия
алеппо
латакия (город)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, сирия, алеппо, латакия (город)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Алеппо, Латакия (город)
22:21 18.09.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в зоне деэскалации

В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСирийский боевик
Сирийский боевик - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 22:22Война в Сирии
В Идлибе ВКС уничтожили более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*
 
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