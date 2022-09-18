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В Пуэрто-Рико ввели режим ЧС из-за тропического шторма "Фиона"

В Пуэрто-Рико ввели режим ЧС из-за тропического шторма "Фиона" - РИА Новости, 18.09.2022

В Пуэрто-Рико ввели режим ЧС из-за тропического шторма "Фиона"

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона", говорится в опубликованном в воскресенье заявлении РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:01

2022-09-18T17:01

2022-09-18T17:01

в мире

джо байден

пуэрто-рико

сша

атлантический океан

содружество

происшествия

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона", говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Белого дома."Президент Джо Байден объявил о наличии режима чрезвычайной ситуации в Содружестве Пуэрто-Рико и дал распоряжение о федеральных мерах поддержки Содружества из-за чрезвычайных условий, сложившихся там в связи с тропическим штормом "Фиона", - говорится в заявлении.Уточняется, что местным властям Пуэрто-Рико будут предоставлены оборудование и необходимые ресурсы для борьбы с последствиями стихии.О формировании "Фионы" в Атлантическом океане Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил 15 сентября. По данным центра, максимальная скорость ветра достигает более 80 километров в час. Тропический шторм движется на запад со скоростью 22 километра в час. Ожидалось, что он приблизится к Американским и Британским Виргинским островам и Пуэрто-Рико в течение трех дней.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

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пуэрто-рико

сша

атлантический океан

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в мире, джо байден, пуэрто-рико, сша, атлантический океан, содружество , происшествия