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В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.09.2022
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В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.09.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Град, сильные дожди, порывистый ветер и смерчи прогнозируются в Сочи до 21 сентября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:18
2022-09-18T15:18
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. Град, сильные дожди, порывистый ветер и смерчи прогнозируются в Сочи до 21 сентября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас в городе действует экстренное предупреждение из-за сильной жары, оно продлится до окончания дня."Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений в МО города Сочи. …С утра и до конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября 2022 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.Возможны выход рек из берегов и формирование смерчей над морем в районе Магри-Весёлое.
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:18 18.09.2022
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, ветер достигнет 20-22 метров в секунду

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. Град, сильные дожди, порывистый ветер и смерчи прогнозируются в Сочи до 21 сентября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сейчас в городе действует экстренное предупреждение из-за сильной жары, оно продлится до окончания дня.
"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений в МО города Сочи. …С утра и до конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября 2022 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Возможны выход рек из берегов и формирование смерчей над морем в районе Магри-Весёлое.

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СочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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