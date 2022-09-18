https://ria.ru/20220918/shtorm-1817671814.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.09.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Град, сильные дожди, порывистый ветер и смерчи прогнозируются в Сочи до 21 сентября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:18

2022-09-18T15:18

2022-09-18T15:18

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. Град, сильные дожди, порывистый ветер и смерчи прогнозируются в Сочи до 21 сентября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас в городе действует экстренное предупреждение из-за сильной жары, оно продлится до окончания дня."Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений в МО города Сочи. …С утра и до конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября 2022 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.Возможны выход рек из берегов и формирование смерчей над морем в районе Магри-Весёлое.

https://ria.ru/20220915/sochi-1816910339.html

сочи

краснодарский край

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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)