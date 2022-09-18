https://ria.ru/20220918/sholts-1817717978.html

Шольц заявил о важности диалога с Россией

Шольц заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 18.09.2022

Шольц заявил о важности диалога с Россией

Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:24

2022-09-18T20:24

2022-09-18T22:11

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

украина

донбасс

в мире

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БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk."Тональность (разговора. — Прим. ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий", — отметил политик.По итогам недавно состоявшего разговора с Путиным немецкий канцлер отметил некие "подвижки", но при этом заявил, что не увидел готовности России к переговорам.Полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 13 сентября. Путин обратил внимание Шольца на вопиющие нарушения международного гуманитарного права и непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос канцлера по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к ним.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220917/sholts-1817554198.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

германия

украина

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владимир путин, олаф шольц, россия, германия, украина, донбасс, в мире