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Шольц заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 18.09.2022
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Шольц заявил о важности диалога с Россией
Шольц заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 18.09.2022
Шольц заявил о важности диалога с Россией
Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:24
2022-09-18T22:11
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
украина
донбасс
в мире
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БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk."Тональность (разговора. — Прим. ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий", — отметил политик.По итогам недавно состоявшего разговора с Путиным немецкий канцлер отметил некие "подвижки", но при этом заявил, что не увидел готовности России к переговорам.Полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 13 сентября. Путин обратил внимание Шольца на вопиющие нарушения международного гуманитарного права и непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос канцлера по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к ним.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220917/sholts-1817554198.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, олаф шольц, россия, германия, украина, донбасс, в мире
Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Украина, Донбасс, В мире
20:24 18.09.2022 (обновлено: 22:11 18.09.2022)
 
Шольц заявил о важности диалога с Россией

Канцлер Германии Шольц заявил о необходимости вести диалог с президентом России Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
"Тональность (разговора. — Прим. ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий", — отметил политик.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 16:46
Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины
По итогам недавно состоявшего разговора с Путиным немецкий канцлер отметил некие "подвижки", но при этом заявил, что не увидел готовности России к переговорам.
Полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 13 сентября. Путин обратил внимание Шольца на вопиющие нарушения международного гуманитарного права и непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос канцлера по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к ним.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Владимир ПутинОлаф ШольцРоссияГерманияУкраинаДонбассВ мире
 
 
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