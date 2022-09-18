20:24 18.09.2022 (обновлено: 22:11 18.09.2022)
Шольц заявил о важности диалога с Россией
Канцлер Германии Шольц заявил о необходимости вести диалог с президентом России Путиным
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
"Тональность (разговора. — Прим. ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий", — отметил политик.
17 сентября, 16:46Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины
По итогам недавно состоявшего разговора с Путиным немецкий канцлер отметил некие "подвижки", но при этом заявил, что не увидел готовности России к переговорам.
Полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 13 сентября. Путин обратил внимание Шольца на вопиющие нарушения международного гуманитарного права и непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос канцлера по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к ним.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.