https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817663888.html
В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая
В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая - РИА Новости, 18.09.2022
В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая
Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять, убежден пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:10
2022-09-18T14:10
2022-09-18T14:10
в мире
россия
китай
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с Россией в условиях угрозы американских санкций.Говоря о развитии отношений России и Китая, представитель Кремля отметил, что" скачок в развитии двусторонних отношений, товарооборота значительный"."Это здорово", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220918/rossiya-1817651664.html
https://ria.ru/20220918/kitay-1817647567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Санкции, Санкции в отношении России
В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая
Песков заявил о неспособности санкций значительно влиять на отношения России и Китая
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости.
Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять, убежден
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с Россией в условиях угрозы американских санкций.
Говоря о развитии отношений России и Китая, представитель Кремля отметил, что" скачок в развитии двусторонних отношений, товарооборота значительный".
"Это здорово", - добавил Песков.