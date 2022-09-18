https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817663888.html

В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая

В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая - РИА Новости, 18.09.2022

В Кремле рассказали о влиянии санкций на отношения России и Китая

Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять, убежден пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:10

2022-09-18T14:10

2022-09-18T14:10

в мире

россия

китай

дмитрий песков

санкции

санкции в отношении россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с Россией в условиях угрозы американских санкций.Говоря о развитии отношений России и Китая, представитель Кремля отметил, что" скачок в развитии двусторонних отношений, товарооборота значительный"."Это здорово", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220918/rossiya-1817651664.html

https://ria.ru/20220918/kitay-1817647567.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии