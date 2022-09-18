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В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского - РИА Новости, 18.09.2022
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В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского - РИА Новости, 18.09.2022
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:37
2022-09-18T15:37
происшествия
акшинский район
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону."УМВД России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели сотрудника полиции и задержание лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении.По данным УМВД, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков находился в командировке в Акшинском районе. В служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.
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происшествия, акшинский район, забайкальский край, россия
Происшествия, Акшинский район, Забайкальский край, Россия
15:37 18.09.2022
 
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского

В Забайкалье разыскивают людей, застреливших полицейского

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
"УМВД России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели сотрудника полиции и задержание лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков находился в командировке в Акшинском районе. В служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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