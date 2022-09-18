https://ria.ru/20220918/politseyskiy-1817673763.html

В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского

В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского - РИА Новости, 18.09.2022

В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:37

2022-09-18T15:37

2022-09-18T15:37

происшествия

акшинский район

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону."УМВД России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели сотрудника полиции и задержание лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении.По данным УМВД, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков находился в командировке в Акшинском районе. В служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.

https://ria.ru/20220918/dtp-1817671345.html

акшинский район

забайкальский край

россия

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происшествия, акшинский район, забайкальский край, россия