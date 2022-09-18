https://ria.ru/20220918/politseyskiy-1817673763.html
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского - РИА Новости, 18.09.2022
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:37
2022-09-18T15:37
2022-09-18T15:37
происшествия
акшинский район
забайкальский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, которые застрелили полицейского в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону."УМВД России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели сотрудника полиции и задержание лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении.По данным УМВД, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков находился в командировке в Акшинском районе. В служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.
https://ria.ru/20220918/dtp-1817671345.html
акшинский район
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, акшинский район, забайкальский край, россия
Происшествия, Акшинский район, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье неизвестные застрелили полицейского
В Забайкалье разыскивают людей, застреливших полицейского