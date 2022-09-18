https://ria.ru/20220918/pogoda-1817659480.html

Спасатели предупредили о ливне с градом в Москве ночью и в понедельник

Спасатели предупредили о ливне с градом в Москве ночью и в понедельник - РИА Новости, 18.09.2022

Спасатели предупредили о ливне с градом в Москве ночью и в понедельник

Сильный ливень с грозой и градом, а также ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Москве ночью и в понедельник, сообщает столичное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:34

2022-09-18T13:34

2022-09-18T13:34

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сильный ливень с грозой и градом, а также ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Москве ночью и в понедельник, сообщает столичное ГУМЧС РФ."Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 00.00 до 10.00 19 сентября ожидается местами сильный ливень, гроза, град. В период с 00.00 до 21.00 19 сентября ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать машину вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220918/pogoda-1817630778.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)