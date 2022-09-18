https://ria.ru/20220918/pogoda-1817630778.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачность с прояснениями, дожди и, возможно, грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:30

2022-09-18T09:30

2022-09-18T09:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди и, возможно, грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, на юге области местами сильные. Ближайшей ночью в Москве дожди местами также будут сильными, не исключены локальные грозы. Температура воздуха сегодня в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220918/pogoda-1817623335.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус