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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачность с прояснениями, дожди и, возможно, грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:30
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общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди и, возможно, грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, на юге области местами сильные. Ближайшей ночью в Москве дожди местами также будут сильными, не исключены локальные грозы. Температура воздуха сегодня в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
09:30 18.09.2022 (обновлено: 09:37 18.09.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Леус: облачность, дожди и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВелосипедист рядом с храмом Христа Спасителя в Москве
Велосипедист рядом с храмом Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Велосипедист рядом с храмом Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди и, возможно, грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, на юге области местами сильные. Ближайшей ночью в Москве дожди местами также будут сильными, не исключены локальные грозы. Температура воздуха сегодня в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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