https://ria.ru/20220918/pogoda-1817623335.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.09.2022
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:11
2022-09-18T08:11
2022-09-18T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в Москве и области действует с 17.00 18 сентября до 02.00 19 сентября.
https://ria.ru/20220915/moskva-1817013474.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы