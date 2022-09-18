https://ria.ru/20220918/pogoda-1817623335.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.09.2022

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:11

2022-09-18T08:11

2022-09-18T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в Москве и области действует с 17.00 18 сентября до 02.00 19 сентября.

https://ria.ru/20220915/moskva-1817013474.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода