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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.09.2022
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.09.2022
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:11
2022-09-18T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в Москве и области действует с 17.00 18 сентября до 02.00 19 сентября.
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
08:11 18.09.2022
 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на международный деловой центр "Москва-сити"
Вид на международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на международный деловой центр "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе в Москве и области действует с 17.00 18 сентября до 02.00 19 сентября.

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