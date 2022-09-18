https://ria.ru/20220918/pelosi-1817669221.html

Пелоси утверждает, что США будут поддерживать демократию в Армении

Пелоси утверждает, что США будут поддерживать демократию в Армении - РИА Новости, 18.09.2022

Пелоси утверждает, что США будут поддерживать демократию в Армении

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван заявила о намерении Вашингтона поддержать демократию в Армении. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:53

2022-09-18T14:53

2022-09-18T14:58

в мире

армения

азербайджан

нэнси пелоси

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817657594_0:211:3072:1938_1920x0_80_0_0_3c75e76507fd5fc5bc3b5f61c50878dc.jpg

ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван заявила о намерении Вашингтона поддержать демократию в Армении."Мы находимся здесь, чтобы сказать, США будут поддерживать демократию в Армении. В трудные минуты мы стоим рядом с Арменией. Когда ведется борьба между демократией и автократией, Армения - то место, где мы можем явственно видеть эти противоречия", - сказала Пелоси, выступая в Центре искусств Гафесчян.Она добавила, что Армения находится в центре полемики между демократией и автократией, является "частью глобального обсуждения между этими полюсами".Пелоси добавила, что, находясь в Ереване, конгрессмены могут "лично строго осудить неприемлемые действия Азербайджана, угрожающие мирному процессу", заявив, что Вашингтон как сопредседатель МГ ОБСЕ будет способствовать мирному урегулированию проблемы, военного решений которого нет. "США следят за проблемой, для президента Байдена и Конгресса эта приоритетное направление", - сказала спикер.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817652815.html

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817655748.html

https://ria.ru/20220918/pelosi-1817643867.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, нэнси пелоси, ситуация на армяно-азербайджанской границе