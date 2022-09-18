11:39 18.09.2022 (обновлено: 14:51 18.09.2022)
Пелоси обвинила Азербайджан в "смертельных атаках" на Армению
Пелоси от имени конгресса США обвинила Азербайджан в "смертельных атаках" на Армению
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступает на брифинге по итогам встречи в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступает на брифинге по итогам встречи в Ереване
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в Ереване, что осуждает "смертельные атаки" Азербайджана против Армении.
"Мы осуждаем от имени конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США четко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет", - сказала Пелоси, отметив что США продолжают следить за событиями и стремятся к долгосрочному решения конфликта путем переговоров.
Ранее в американском посольстве в Ереване сообщили, что в ходе визита 17-19 сентября Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания (парламента) Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.