https://ria.ru/20220918/otoplenie-1817904248.html

Отопительный сезон стартует в жилых домах в Москве

Отопительный сезон стартует в жилых домах в Москве - РИА Новости, 19.09.2022

Отопительный сезон стартует в жилых домах в Москве

Подача тепла в жилые дома Москвы начинается в воскресенье, процедура займет несколько дней. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-18T00:18

2022-09-18T00:18

2022-09-19T16:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

отопительный сезон 2022-2023 в россии

общество

жкх

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подача тепла в жилые дома Москвы начинается в воскресенье, процедура займет несколько дней.Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений.В воскресенье с учетом погодных условий начинается пуск тепла в жилые дома, при этом отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней. На следующей неделе тепло придет также на промышленные и торговые объекты.По регламенту, решение о начале отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов.В 2021 году отопительный сезон в столице стартовал уже 13 сентября. В этом году резкое похолодание в Москве случилось уже с первым календарным осенним днем.

https://realty.ria.ru/20220916/heating-1817280607.html

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Алёна Пава

москва, петр бирюков, отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы