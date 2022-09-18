https://ria.ru/20220918/otoplenie-1817904248.html
Отопительный сезон стартует в жилых домах в Москве
Отопительный сезон стартует в жилых домах в Москве - РИА Новости, 19.09.2022
Отопительный сезон стартует в жилых домах в Москве
Подача тепла в жилые дома Москвы начинается в воскресенье, процедура займет несколько дней. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-18T00:18
2022-09-18T00:18
2022-09-19T16:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
отопительный сезон 2022-2023 в россии
общество
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b1f2e3f9b0e664690117e90e3ae466.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подача тепла в жилые дома Москвы начинается в воскресенье, процедура займет несколько дней.Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений.В воскресенье с учетом погодных условий начинается пуск тепла в жилые дома, при этом отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней. На следующей неделе тепло придет также на промышленные и торговые объекты.По регламенту, решение о начале отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов.В 2021 году отопительный сезон в столице стартовал уже 13 сентября. В этом году резкое похолодание в Москве случилось уже с первым календарным осенним днем.
https://realty.ria.ru/20220916/heating-1817280607.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_7edf523717cc7ca03011852eebb978a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы