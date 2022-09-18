https://ria.ru/20220918/otoplenie-1817628860.html
В Москве начали подавать тепло в жилые дома
В Москве начали подавать тепло в жилые дома - РИА Новости, 18.09.2022
В Москве начали подавать тепло в жилые дома
Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в жилых многоквартирных домах, этот процесс займет пять дней, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:17
2022-09-18T09:17
2022-09-18T09:17
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общество
петр бирюков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в жилых многоквартирных домах, этот процесс займет пять дней, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в социальных учреждениях", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней."Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
https://realty.ria.ru/20220917/otoplenie-1817378279.html
https://realty.ria.ru/20220916/heating-1817280607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, петр бирюков, сергей собянин, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Отопительный сезон 2022-2023 в России
В Москве начали подавать тепло в жилые дома
Заммэра Москвы Бирюков: специалисты начали включать отопление в жилых домах
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в жилых многоквартирных домах, этот процесс займет пять дней, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина
, сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в социальных учреждениях", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.
"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - рассказал заммэра.
Бирюков сообщил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.