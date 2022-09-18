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СК зафиксирует обстрелы ВСУ в Горловке, Донецке и Макеевке
СК зафиксирует обстрелы ВСУ в Горловке, Донецке и Макеевке - РИА Новости, 18.09.2022
СК зафиксирует обстрелы ВСУ в Горловке, Донецке и Макеевке
Следователи СК России зафиксируют факты обстрелов Горловки, Донецка и Макеевки украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:45
2022-09-18T20:45
2022-09-18T20:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
горловка
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи СК России зафиксируют факты обстрелов Горловки, Донецка и Макеевки украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователями СК будут зафиксированы новые факты преступных действий украинских силовиков. Сообщается, что при обстреле Никитовского района Горловки пять человек погибли, трое получили ранения, в Донецке ранены пять человек, среди которых трое детей. В Макеевке в результате преступных действий украинских националистов ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
горловка
донецк (днр)
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владимир путин, россия, горловка, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Горловка, Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ)
СК зафиксирует обстрелы ВСУ в Горловке, Донецке и Макеевке
СК зафиксирует факты обстрелов Горловки, Донецка и Макеевки украинскими силовиками