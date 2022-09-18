https://ria.ru/20220918/obstrel-1817671522.html
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки - РИА Новости, 18.09.2022
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки
Две девочки-подростка пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:16
2022-09-18T15:16
2022-09-18T15:16
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донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Две девочки-подростка пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Петровского района города ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили двух девочек 2006 и 2007 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220918/donbass-1817647439.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Петровский район
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки
При обстреле Петровского района Донецка две девочки-подростка получили ранения