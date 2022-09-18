https://ria.ru/20220918/obstrel-1817671522.html

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки - РИА Новости, 18.09.2022

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадали две девочки

Две девочки-подростка пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:16

2022-09-18T15:16

2022-09-18T15:16

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донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Две девочки-подростка пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Петровского района города ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили двух девочек 2006 и 2007 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220918/donbass-1817647439.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район