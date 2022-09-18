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При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/obstrel-1817620668.html
При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека
При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2022
При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T07:23
2022-09-18T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).В субботу представительство сообщало, что в результате обстрела Кременной пострадал один человек . По данным СЦКК, украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:23 18.09.2022 (обновлено: 07:39 18.09.2022)
 
При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека

В Кременной в ЛНР два человека пострадали при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
В субботу представительство сообщало, что в результате обстрела Кременной пострадал один человек . По данным СЦКК, украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.
"В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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