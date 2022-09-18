https://ria.ru/20220918/obstrel-1817620668.html

При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека

При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2022

При обстреле ВСУ в Кременной пострадали два человека

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T07:23

2022-09-18T07:23

2022-09-18T07:39

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).В субботу представительство сообщало, что в результате обстрела Кременной пострадал один человек . По данным СЦКК, украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220917/dnr-1817603051.html

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в мире, луганская народная республика, сцкк